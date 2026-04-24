भारत और दक्षिण कोरिया ने जलवायु सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता किया

भारत और दक्षिण कोरिया ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे सीमा-पार कार्बन बाजार का निर्माण होगा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मजबूत होगा।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल। भारत और दक्षिण कोरिया ने वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जलवायु सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.

2 के तहत हुआ है, जो दोनों देशों के बीच सीमा-पार कार्बन बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। इस समझौते के साथ ही, दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी कई अन्य साझेदारियों पर सहमति व्यक्त की है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। अनुच्छेद 6.2 प्रणाली देशों को मिलकर उत्सर्जन कम करने वाले परियोजनाओं पर सहयोग करने और कार्बन क्रेडिट्स का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। यह तंत्र देशों को कम लागत पर अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रणाली के तहत, उत्सर्जन में कमी को 'अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित शमन परिणाम' (ITMO) के रूप में जाना जाता है, जहां एक ITMO एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। देश दूसरे देशों में परियोजनाओं में निवेश करके इस कमी को अपने जलवायु लक्ष्यों की ओर गिन सकते हैं। समझौते में 'संगत समायोजन' नामक एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन में कमी को दो बार नहीं गिना जाएगा, जिससे प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। वर्तमान में, वैश्विक स्तर पर कार्बन बाजारों में रुचि बढ़ रही है, और कई देश पहले से ही इस तरह के समझौते कर चुके हैं। ये बाजार देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। यह साझेदारी भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि दक्षिण कोरिया 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। दोनों देशों की अलग-अलग समय-सीमाएं इस साझेदारी को विशेष रूप से फायदेमंद बनाती हैं। दक्षिण कोरिया, जहां घरेलू उत्सर्जन में कमी के सीमित अवसर हैं, वह अन्य देशों में कम लागत वाली परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। वहीं, भारत को ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेंगी। यह सहयोग न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देगा। इस समझौते से दोनों देशों के उद्योगों को नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हरित अर्थव्यवस्था का विकास होगा। यह साझेदारी वैश्विक जलवायु शासन में एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करेगी और अन्य देशों को भी इस तरह के सहयोग के लिए प्रेरित करेगी। इस समझौते के माध्यम से, भारत और दक्षिण कोरिया जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने और एक स्थायी भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत नींव पर आधारित है, और यह भविष्य में और अधिक व्यापक जलवायु सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा





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