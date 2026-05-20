भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को मिलेगा गावस्कर की बातचीत, उनके इस फैसले से टीम इंडिया में होंगे बदलाव

बीसीसीी के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इंस्टीट्यूट आफ कोचिंग एंड एसेसिएशन (डब्ल्यूपी-इसीसी)के मुख्य प्रशिक्षक केपी गावस्कर को भारतीय टीम के साथ पिछले छह सालों से बातचीत और संवाद के लिए अधिकृत किया है। उनके इस फैसले से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों को उनकी बातचीत को लेकर उम्मीद बढ़नी चाहिए, जो उन्हें नीति और रणनीति तक के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। अगरकर ने यह भी स्पष्ट किया है कि गावस्कर और भारतीय टीम के बीच मिलकर काम किया जाएगा, जो अन्य कैप्टन्स के साथ बातचीत करने से भी बेहतर होगा।
बीसीसीी के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इंस्टीट्यूट आफ कोचिंग एंड एसोशिएशन (डब्ल्यूपी-ईसीसी) के मुख्य प्रशिक्षक केपी गावस्कर को भारतीय टीम के साथ पिछले छह सालों से बातचीत और संवाद के लिए अधिकृत किया है। उनके इस फैसले से भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को उनकी बातचीत को लेकर उम्मीद बढ़नी चाहिए, जो कि प्लेइंग XI से लेकर नीति और रणनीति तक के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। अगरकर ने यह भी कहा है कि गावस्कर को भारतीय टीम के साथ मिलकर काम करने का वादा करेंगे जो अन्य कैप्टन ्स के साथ बातचीत करने से भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि गावस्कर की टीम से जुड़ी हुई भूमिकाएं खेल के क्या-क्या संदर्भों में ऐसे होती हैं, जो कि इंटर आर्किटेक्ट के रूप में किसी भी इंटर-स्टेट फुटबॉल लीग की भूमिका से अलग नहीं होती। कार्यक्रम में अध्यक्ष रहे शत बिंदरपाल ने पहले ही गावस्कर की टीम के बारे मे। जेएसएस कॉलेज के प्रोफेसर और एक्लैनाइजिंग इंटरनल कोच के पीजी राणाकर ने गावस्कर की टीम को 6 साल पहले tanıtकर, इसका महत्व समझने में भी मदद किया है.
बीसीसीी के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इंस्टीट्यूट आफ कोचिंग एंड एसोशिएशन (डब्ल्यूपी-ईसीसी) के मुख्य प्रशिक्षक केपी गावस्कर को भारतीय टीम के साथ पिछले छह सालों से बातचीत और संवाद के लिए अधिकृत किया है। उनके इस फैसले से भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को उनकी बातचीत को लेकर उम्मीद बढ़नी चाहिए, जो कि प्लेइंग XI से लेकर नीति और रणनीति तक के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। अगरकर ने यह भी कहा है कि गावस्कर को भारतीय टीम के साथ मिलकर काम करने का वादा करेंगे जो अन्य कैप्टन्स के साथ बातचीत करने से भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि गावस्कर की टीम से जुड़ी हुई भूमिकाएं खेल के क्या-क्या संदर्भों में ऐसे होती हैं, जो कि इंटर आर्किटेक्ट के रूप में किसी भी इंटर-स्टेट फुटबॉल लीग की भूमिका से अलग नहीं होती। कार्यक्रम में अध्यक्ष रहे शत बिंदरपाल ने पहले ही गावस्कर की टीम के बारे मे। जेएसएस कॉलेज के प्रोफेसर और एक्लैनाइजिंग इंटरनल कोच के पीजी राणाकर ने गावस्कर की टीम को 6 साल पहले tanıtकर, इसका महत्व समझने में भी मदद किया है
एजेंट्स कैप्टन गावस्कर बॉलीवुड वादा