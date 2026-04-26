भारत में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का बढ़ता दबाव: मेटा का सहयोग पोर्टल और चिंताएं

भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए व्यापक पैमाने पर कंटेंट सेंसर कर रही है। 'सहयोग' पोर्टल के माध्यम से कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को स्वचालित किया जा रहा है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताएं बढ़ रही हैं।

भारत अब उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप का दबाव बढ़ रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा , हाल के हफ्तों में राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त कंटेंट हटाने के नोटिसों का पालन करते हुए, व्यापक पैमाने पर सेंसरशिप लागू कर रही है। यह कदम ‘सहयोग’ नामक एक पोर्टल के उपयोग से संचालित हो रहा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऑनलाइन कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को स्वचालित और त्वरित बनाना है। यह पोर्टल अधिकृत पुलिस अधिकारियों को बड़ी संख्या में कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने, एकतरफा कार्रवाई करने और सीधे सोशल मीडिया मध्यस्थों के साथ संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और स्वतंत्र समीक्षा की अनुपस्थिति चिंता का विषय है। अक्सर, राजनीतिक आलोचना और व्यंग्यात्मक सामग्री को निशाना बनाया जा रहा है। यह प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और मध्यस्थ दिशानिर्देश, 2021 के नियम 3(1)(d) के तहत काम करती है। इन प्रावधानों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए अपना कानूनी सुरक्षा कवच खो सकते हैं और उन्हें उन लोगों के साथ मिलकर अदालत में अपना बचाव करना पड़ सकता है जिनके कंटेंट को अधिकारियों ने निशाना बनाया है। आईटी कानून की धारा 69(A) को दरकिनार करके कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने के लिए इस पोर्टल के इस्तेमाल की आलोचना की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि यह सरकार को सेंसरशिप करने की अनुमति देता है। मेटा , इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कंटेंट हटाने के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कंटेंट तक पहुंच को प्रतिबंधित कर देती है। यह पुलिस अधिकारियों को तत्काल और दीर्घकालिक सेंसरशिप लागू करने का व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिसे वे केवल एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि यदि मेटा बाद में यह मान लेती है कि उसने किसी कंटेंट को गलत तरीके से हटा दिया था, तो भी वह उस कंटेंट को बहाल नहीं करती है, बल्कि सरकार से उस कंटेंट पर लगी रोक हटाने का अनुरोध करती है। द हिंदू के अनुसार, मेटा बिना सोचे-समझे ऐसा कंटेंट हटा रही है जिसे हटाने की उसे कानूनी आवश्यकता नहीं है। यह प्रवृत्ति नई नहीं है; 2012 में सीआईएस द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी पाया गया था कि 2011 के आईटी नियमों के तहत मध्यस्थ अक्सर बिना विचार किए किसी भी कंटेंट को हटा देते थे जिसकी शिकायत की जाती थी। हाल ही में, गोवा पुलिस के साइबर क्राइम विभाग ने ‘deepakdialoguess’ नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके 1.

5 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यह अकाउंट गोवा के मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख लोगों के बारे में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर रहा था, लेकिन इसमें किसी विशिष्ट पोस्ट का उल्लेख नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। अब, केवल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही नहीं, बल्कि ‘सहयोग’ पोर्टल के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर कंटेंट हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से स्वचालित है, जिससे सोशल मीडिया मध्यस्थों पर कंटेंट को सेंसर करने का दबाव बढ़ रहा है। मेटा 2026 के दूसरे छमाही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्थानीय कानूनों के तहत हटाए गए कंटेंट की सटीक संख्या जारी करने की उम्मीद है। 31 मार्च 2025 तक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत 1,11,185 संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक किया गया है। यह स्थिति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन अधिकारों के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। गृह मंत्री को इस मुद्दे पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सेंसरशिप का उपयोग केवल कानूनी और उचित आधारों पर ही किया जाए, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए





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