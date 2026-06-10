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भारत में भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

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भारत में भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट
IMDमौसम विभागआंधी
📆10-06-2026 12:44:00
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भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 11 से 16 जून तक भीषण मौसम का दौर पड़ेगा। दक्षिण और पूर्वी भारत में मॉनसून पहले से अधिक सक्रिय है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से बाढ़ का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश , ओलावृष्टि, आंधी - बारिश और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। मॉनसून के मुच्छलबassed अग्रिम में उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहति की गारंटी नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में 11 से 16 जून के दौरान भीषण मौसम की चेतावनाएं जारी हैं। विशेष रूप से 11 और 12 जून को उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में 50 से 70 क़िलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार की आंधी - बारिश की उम्मीद है। दक्षिण एवं पूर्वी भारत में मॉनसून पहले से अधिक सक्रिय है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि में लगातार भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल , बिहार , झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से बाढ़ का ख़तरा बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी है। मुंबई और कोन्कण क्षेत्र में 11 जून को तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। IMD का कहना है कि मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी हरनाई, सोलापुर, कलबुर्गी, नंद्याल, चेन्नई और सिलिगुड़ी से गुज़र रही है और वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार , झारखंड व ओडिशा में पूरी तरह फैल जाएगी। इस समय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दिन दो DIN भीषण आंधी - बारिश का मौसम बना रहेगा। विशेष रूप से 12 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले गिरने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज़ आंधी चलने की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के बhopal, indore सहित कई हिस्सों में भी ओले व भयंकर आंधी की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश से बाढ़ का ख़तरा तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में 11 और 12 जून को 50-70 किमी/घंटा की गतिवेदी विनाशकारी आंधी चलने की आशंका है, जिसके बाद 13 से 16 जून तक धूल भरी आंधी व हल्की बारिश जारी रहेगी। IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है तथा यातायात, कृषि, बिजली व्यवस्था पर प्रभाव की चेतावनी दी है। लोगों को सभी आपातकालीन निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-बारिश और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। मॉनसून के मुच्छलबassed अग्रिम में उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहति की गारंटी नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में 11 से 16 जून के दौरान भीषण मौसम की चेतावनाएं जारी हैं। विशेष रूप से 11 और 12 जून को उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में 50 से 70 क़िलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार की आंधी-बारिश की उम्मीद है। दक्षिण एवं पूर्वी भारत में मॉनसून पहले से अधिक सक्रिय है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि में लगातार भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से बाढ़ का ख़तरा बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी है। मुंबई और कोन्कण क्षेत्र में 11 जून को तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। IMD का कहना है कि मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी हरनाई, सोलापुर, कलबुर्गी, नंद्याल, चेन्नई और सिलिगुड़ी से गुज़र रही है और वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व ओडिशा में पूरी तरह फैल जाएगी। इस समय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दिन दो DIN भीषण आंधी-बारिश का मौसम बना रहेगा। विशेष रूप से 12 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले गिरने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज़ आंधी चलने की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के बhopal, indore सहित कई हिस्सों में भी ओले व भयंकर आंधी की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश से बाढ़ का ख़तरा तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में 11 और 12 जून को 50-70 किमी/घंटा की गतिवेदी विनाशकारी आंधी चलने की आशंका है, जिसके बाद 13 से 16 जून तक धूल भरी आंधी व हल्की बारिश जारी रहेगी। IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है तथा यातायात, कृषि, बिजली व्यवस्था पर प्रभाव की चेतावनी दी है। लोगों को सभी आपातकालीन निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है

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