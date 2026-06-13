भारत-अफगानिस्तान पहला वनडे: धर्मशाला में आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, जानें पिच और प्लेइंग-11

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे की सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, टॉस 1:00 बजे। शुभमन गिल भारत की कप्तानी करेंगे। मौसम साफ रहने और पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 भी जानिए।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 13 जून से हो रहा है। पहला वनडे मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेल ा जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 1:00 बजे होगा। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने के बाद कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं अफगानिस्तान की टीम हशमतउल्लाह शहीदी की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान मजबूत प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाना चाहेगा। धर्मशाला का मौसम साफ रहने की संभावना है, जिसमें दिन में हल्की गर्मी और शाम को ठंडक रहेगी। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, इसलिए पूरा मैच खेल ा जा सकता है। पिच की बात करें तो यहां की विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। स्पिनर्स को भी टर्न मिलने की उम्मीद है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो भारत की ओर से शुभमन गिल , ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी मैदान पर उतर सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे। यह मैच दोनों टीमों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भारत अपनी मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान को पटखनी देने का प्रयास करेगा, जबकि अफगानिस्तान अपनी स्पिन आक्रमण और अनुभवी ऑलराउंडर्स के सहारे बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस सीरीज का हर मैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा है, जिससे अंक हासिल करना दोनों के लिए जरूरी है। भारत पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुका है, लेकिन वह अपनी रैंकिंग मजबूत रखना चाहेगा। वहीं अफगानिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ में बना रहने के लिए हर मैच जीतना चाहेगा। कुल मिलाकर, धर्मशाला में होने वाला यह पहला वनडे मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक होने वाला है। दर्शक स्टेडियम में या टेलीविजन पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर भी मैच देखा जा सकता है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 13 जून से हो रहा है। पहला वनडे मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 1:00 बजे होगा। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने के बाद कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं अफगानिस्तान की टीम हशमतउल्लाह शहीदी की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान मजबूत प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाना चाहेगा। धर्मशाला का मौसम साफ रहने की संभावना है, जिसमें दिन में हल्की गर्मी और शाम को ठंडक रहेगी। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, इसलिए पूरा मैच खेला जा सकता है। पिच की बात करें तो यहां की विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। स्पिनर्स को भी टर्न मिलने की उम्मीद है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो भारत की ओर से शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी मैदान पर उतर सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे। यह मैच दोनों टीमों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भारत अपनी मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान को पटखनी देने का प्रयास करेगा, जबकि अफगानिस्तान अपनी स्पिन आक्रमण और अनुभवी ऑलराउंडर्स के सहारे बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस सीरीज का हर मैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा है, जिससे अंक हासिल करना दोनों के लिए जरूरी है। भारत पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुका है, लेकिन वह अपनी रैंकिंग मजबूत रखना चाहेगा। वहीं अफगानिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ में बना रहने के लिए हर मैच जीतना चाहेगा। कुल मिलाकर, धर्मशाला में होने वाला यह पहला वनडे मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक होने वाला है। दर्शक स्टेडियम में या टेलीविजन पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर भी मैच देखा जा सकता है





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