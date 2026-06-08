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भारत ने अफगानिस्तान को 300 रन से हराया, शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन

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भारत ने अफगानिस्तान को 300 रन से हराया, शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन
भारतअफगानिस्तानटेस्ट मैच
📆08-06-2026 13:54:00
📰Dainik Bhaskar
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भारत ने अफगानिस्तान को 300 रन से हराया, शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन

चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेल ा जा रहा टेस्ट मैच तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। भारत ने अफगानिस्तान को दूसरी पारी में 112 रन पर ऑलआउट कर दिया और 300 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।इस दौरान भारत ीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के कप्तान शहीदी का वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर कैच लपका। इस पर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार उत्साह जताया।पंजाब के लोकल बॉय शुभमन गिल की कप्तानी में उनके होम ग्राउंड पर यह पहला टेस्ट मैच था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया। हालांकि, तीसरे दिन स्टेडियम में दर्शकों की संख्या रविवार की तुलना में काफी कम रही। दर्शकों का कहना है कि दूसरे दिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद भीड़ में कमी आने लगी थी, क्योंकि अधिकतर प्रशंसक उन्हें देखने आए थे।इसके अलावा रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण ज्यादा भीड़ थी, जबकि आज कार्यदिवस होने से दर्शकों की संख्या कम रही। रूपनगर से आए बलविंदर सिंह ने बताया कि वह कल अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ मैच देखने आए थे, लेकिन आज वह अकेले ही पहुंचे हैं।टेस्ट क्रिकेट में फॉलो-ऑन का मतलब होता है कि यदि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दूसरी टीम पर कम से कम 200 रन की बढ़त हासिल कर लेती है, तो वह उसे तुरंत दूसरी पारी खेल ने के लिए बुला सकती है। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम को फॉलो-ऑन खेल ना पड़ा। फिर ऑल आउट होकर मैच हार गए।तीसरे दिन का खेल काफी रोमांचक रहा। पूरे दिन में कुल 15 विकेट गिरे। जिसमें अफगानिस्तान की पहली पारी के 5 और दूसरी पारी के 10 विकेट शामिल है। दूसरे दिन 10 विकेट गिरे, जिनमें से पांच भारत ीय टीम के और पांच अफगानिस्तान के विकेट थे। वहीं पहले दिन केवल तीन विकेट ही गिरे थे।इससे पहले दूसरे दिन के खेल में कई रिकॉर्ड भी बने। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ किसी एक पारी में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया है। इससे पहले भारत ने 2018 में बेंगलुरु टेस्ट में 474 रन बनाए थे। टेस्ट मैच होने के बावजूद दर्शकों में मुकाबले को लेकर काफी उत्साह दिखा। मैदान के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें नजर आईं। इनमें से ज्यादातर दर्शक लोकल बॉय शुभमन गिल को समर्थन देने पहुंचे। वहीं मोहाली के इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच होने के कारण भी क्रिकेट प्रेमियों में खास उत्साह बना हुआ है.

चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। भारत ने अफगानिस्तान को दूसरी पारी में 112 रन पर ऑलआउट कर दिया और 300 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के कप्तान शहीदी का वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर कैच लपका। इस पर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार उत्साह जताया।पंजाब के लोकल बॉय शुभमन गिल की कप्तानी में उनके होम ग्राउंड पर यह पहला टेस्ट मैच था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया। हालांकि, तीसरे दिन स्टेडियम में दर्शकों की संख्या रविवार की तुलना में काफी कम रही। दर्शकों का कहना है कि दूसरे दिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद भीड़ में कमी आने लगी थी, क्योंकि अधिकतर प्रशंसक उन्हें देखने आए थे।इसके अलावा रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण ज्यादा भीड़ थी, जबकि आज कार्यदिवस होने से दर्शकों की संख्या कम रही। रूपनगर से आए बलविंदर सिंह ने बताया कि वह कल अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ मैच देखने आए थे, लेकिन आज वह अकेले ही पहुंचे हैं।टेस्ट क्रिकेट में फॉलो-ऑन का मतलब होता है कि यदि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दूसरी टीम पर कम से कम 200 रन की बढ़त हासिल कर लेती है, तो वह उसे तुरंत दूसरी पारी खेलने के लिए बुला सकती है। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम को फॉलो-ऑन खेलना पड़ा। फिर ऑल आउट होकर मैच हार गए।तीसरे दिन का खेल काफी रोमांचक रहा। पूरे दिन में कुल 15 विकेट गिरे। जिसमें अफगानिस्तान की पहली पारी के 5 और दूसरी पारी के 10 विकेट शामिल है। दूसरे दिन 10 विकेट गिरे, जिनमें से पांच भारतीय टीम के और पांच अफगानिस्तान के विकेट थे। वहीं पहले दिन केवल तीन विकेट ही गिरे थे।इससे पहले दूसरे दिन के खेल में कई रिकॉर्ड भी बने। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ किसी एक पारी में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया है। इससे पहले भारत ने 2018 में बेंगलुरु टेस्ट में 474 रन बनाए थे।टेस्ट मैच होने के बावजूद दर्शकों में मुकाबले को लेकर काफी उत्साह दिखा। मैदान के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें नजर आईं। इनमें से ज्यादातर दर्शक लोकल बॉय शुभमन गिल को समर्थन देने पहुंचे। वहीं मोहाली के इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच होने के कारण भी क्रिकेट प्रेमियों में खास उत्साह बना हुआ है

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भारत अफगानिस्तान टेस्ट मैच शुभमन गिल फॉलो-ऑन क्रिकेट

 

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