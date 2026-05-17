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भारत और अंटार्कटिका कभी एक विशाल पर्वत बेल्ट के रूप में जुड़े हुए थे - अध्ययन से हुआ बड़ा खुलासा

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भारत और अंटार्कटिका कभी एक विशाल पर्वत बेल्ट के रूप में जुड़े हुए थे - अध्ययन से हुआ बड़ा खुलासा
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📆17-05-2026 03:11:00
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एक अध्ययन के अनुसार, पूर्वी भारत विकसित भूवैज्ञानिक इतिहास के उन्हीं तीन चरणों से गुज़रा है जो पूर्वी अंटार्कटिका को छोड़कर किसी अन्य भाग की भूवैज्ञानिक इतिहास से है। यह खुलासा हुआ है जब प्राचीन चट्टानों का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन różnymi खनिजों के अध्ययन से भी हुआ है, जिनमें ज़िरकॉन ही शामिल है।

एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भारत के हरे-भरे पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी का सामना नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अंटार्कटिका की एक बर्फीली पर्वत श्रृंखला में सहज रूप से मिल जाते। दशकों से, भूवैज्ञानिक महाद्वीपों के नक्शों को देखते आ रहे हैं और उन्हें शक था कि वे कभी एक ही पहेली के टुकड़े थे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम-सलूर क्षेत्र में प्राचीन चट्टानों के एक अध्ययन ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके निर्णायक सबूत मिले हैं कि भारत और अंटार्कटिका कभी भौतिक रूप से एक विशाल पर्वत बेल्ट के रूप में जुड़े हुए थे। इस पर्वत बेल्ट के नाम से रेनर प्रांत को जाना जाता है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि रेनर प्रांत आज के पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है। शोधकर्ताओं ने पाया कि दोनों क्षेत्रों की चट्टानों की उम्र, रासायनिक निशान और खनिज संरचना एक जैसी है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानें भूवैज्ञानिक इतिहास के उन्हीं तीन चरणों से गुज़री हैं, जो इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि पूर्वी भारत और पूर्वी अंटार्कटिका लाखों साल पहले अलग होने से पहले कभी आपस में जुड़े हुए थे.

एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भारत के हरे-भरे पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी का सामना नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अंटार्कटिका की एक बर्फीली पर्वत श्रृंखला में सहज रूप से मिल जाते। दशकों से, भूवैज्ञानिक महाद्वीपों के नक्शों को देखते आ रहे हैं और उन्हें शक था कि वे कभी एक ही पहेली के टुकड़े थे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम-सलूर क्षेत्र में प्राचीन चट्टानों के एक अध्ययन ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके निर्णायक सबूत मिले हैं कि भारत और अंटार्कटिका कभी भौतिक रूप से एक विशाल पर्वत बेल्ट के रूप में जुड़े हुए थे। इस पर्वत बेल्ट के नाम से रेनर प्रांत को जाना जाता है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि रेनर प्रांत आज के पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है। शोधकर्ताओं ने पाया कि दोनों क्षेत्रों की चट्टानों की उम्र, रासायनिक निशान और खनिज संरचना एक जैसी है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानें भूवैज्ञानिक इतिहास के उन्हीं तीन चरणों से गुज़री हैं, जो इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि पूर्वी भारत और पूर्वी अंटार्कटिका लाखों साल पहले अलग होने से पहले कभी आपस में जुड़े हुए थे

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