Head Topics

भारत में नमक से जुड़ी मान्यताओं और उपायों का वर्णन, घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा संबंध

Culture News

भारत में नमक से जुड़ी मान्यताओं और उपायों का वर्णन, घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा संबंध
नमकनकारात्मकताधार्मिक मान्यताओं
📆13-05-2026 09:41:00
📰Dainik Jagran
65 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 53%

धर्म डेस्क समबन्ध में नमक से जुड़ी विovisिओं और उपायों का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में नमक को लेकर व्यक्तियां दुमत रכו हैं। नमक का संबंध मुख्य रूप से शुक्र और चंद्रमा से होता है, जबकि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में नमक को नकारात्मकता दूर करने का एक शक्तिशाली जरिया माना गया है। नमक को नकारात्मकता दूर करने के लिए पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाना या कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम या घर के किसी कोने में रखना लाभकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त, नमक को घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक शक्तिशाली थाली माना गया है, जिसके बारे में बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरों में नमक को केवल खाने का स्वाद नहीं माना जाता है, बल्कि इसका गहरा संबंध घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इन बातों के पीछे बहुत ही ठोस और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। नमक का संबंध मुख्य रूप से शुक्र और चंद्रमा से होता है। शुक्र ग्रह धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और दांपत्य जीवन का कारक है, जबकि चंद्रमा हमारे मन की स्थिति, भावनाओं और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। बार-बार नमक मांगने से आर्थिक तंगी बढ़ सकती है, जबकि दूसरों से नमक मांगने की आदत से मानसिक तनाव, चिःचिःचापन और बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शाम के समय नमक उधार देना वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। नमक को नकारात्मकता दूर करने के लिए कुछ उपाय ज्योतिष और वास्तु में बताए जाते हैं जैसे पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाना या कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम या घर के किसी कोने में रखना। घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाने से वातावरण सकारात्मक बना रहता है। मानसिक शांति के लिए इस उपाय लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में नमक को नकारात्मकता दूर करने का एक शक्तिशाली जरिया माना गया है। हालांकि, नमक के इन मान्यताओं से कई hervorragende लाभ हो सकते हैं और कई स्थानों पर छात्रों के लिए भीoz+ नमक से फायदे हो सकते हैं। निश्चित रूप से इन उपायों का ध्यान रखना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए.

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरों में नमक को केवल खाने का स्वाद नहीं माना जाता है, बल्कि इसका गहरा संबंध घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इन बातों के पीछे बहुत ही ठोस और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। नमक का संबंध मुख्य रूप से शुक्र और चंद्रमा से होता है। शुक्र ग्रह धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और दांपत्य जीवन का कारक है, जबकि चंद्रमा हमारे मन की स्थिति, भावनाओं और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। बार-बार नमक मांगने से आर्थिक तंगी बढ़ सकती है, जबकि दूसरों से नमक मांगने की आदत से मानसिक तनाव, चिःचिःचापन और बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शाम के समय नमक उधार देना वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। नमक को नकारात्मकता दूर करने के लिए कुछ उपाय ज्योतिष और वास्तु में बताए जाते हैं जैसे पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाना या कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम या घर के किसी कोने में रखना। घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाने से वातावरण सकारात्मक बना रहता है। मानसिक शांति के लिए इस उपाय लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में नमक को नकारात्मकता दूर करने का एक शक्तिशाली जरिया माना गया है। हालांकि, नमक के इन मान्यताओं से कई hervorragende लाभ हो सकते हैं और कई स्थानों पर छात्रों के लिए भीoz+ नमक से फायदे हो सकते हैं। निश्चित रूप से इन उपायों का ध्यान रखना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

नमक नकारात्मकता धार्मिक मान्यताओं वास्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-13 12:40:46