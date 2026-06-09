भारत ने सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा

भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा।
भारत ने सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि भारत सरकार सिंधु नदी प्रणाली का पानी पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीआर पाटिल ने स्पष्ट किया कि 1960 की सिंधु जल संधि को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल स्थगित रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान तक पानी न पहुंचे। आने वाले वर्षों में एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे की निगरानी केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है। पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर रख रहे हैं और तय समयसीमा के भीतर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद और बढ़ गया है। इसके बाद भारत ने इंडस जल संधि को स्थगित रखने का फैसला लिया था। इसी बीच भारत ने संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वैधता को भी खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा दिए गए 'मैक्सिमम पॉन्डेज' फैसले को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कहा कि भारत इस अदालत को अवैध मानता है। उन्होंने कहा कि भारत तथाकथित फैसले को पूरी तरह खारिज करता है। इस अवैध रूप से गठित अदालत की किसी भी कार्यवाही, निर्णय या आदेश को भारत मान्यता नहीं देता। भारत लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि मध्यस्थता तंत्र संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बनाया गया। इधर पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कराची में भारी जल संकट की स्थिति बताई जा रही है, जहां करीब 70 प्रतिशत इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की खबर है। पाकिस्तान के राजनीति क दल प्रशासनिक विफलताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि इंडस नदी प्रणाली से भविष्य में मिलने वाले पानी को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है.
भारत ने सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि भारत सरकार सिंधु नदी प्रणाली का पानी पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीआर पाटिल ने स्पष्ट किया कि 1960 की सिंधु जल संधि को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल स्थगित रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान तक पानी न पहुंचे। आने वाले वर्षों में एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे की निगरानी केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है। पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर रख रहे हैं और तय समयसीमा के भीतर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद और बढ़ गया है। इसके बाद भारत ने इंडस जल संधि को स्थगित रखने का फैसला लिया था। इसी बीच भारत ने संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वैधता को भी खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा दिए गए 'मैक्सिमम पॉन्डेज' फैसले को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कहा कि भारत इस अदालत को अवैध मानता है। उन्होंने कहा कि भारत तथाकथित फैसले को पूरी तरह खारिज करता है। इस अवैध रूप से गठित अदालत की किसी भी कार्यवाही, निर्णय या आदेश को भारत मान्यता नहीं देता। भारत लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि मध्यस्थता तंत्र संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बनाया गया। इधर पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कराची में भारी जल संकट की स्थिति बताई जा रही है, जहां करीब 70 प्रतिशत इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की खबर है। पाकिस्तान के राजनीतिक दल प्रशासनिक विफलताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि इंडस नदी प्रणाली से भविष्य में मिलने वाले पानी को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है
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