Head Topics

भारत की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल: दुश्मन के ठिकानों पर अब होगी गहरी मार

रक्षा News

भारत की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल: दुश्मन के ठिकानों पर अब होगी गहरी मार
LRLACMक्रूज मिसाइलसुखोई-30एमकेआई
📆10-04-2026 09:19:00
📰NBT Hindi News
135 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 51%

भारत हवा से मार करने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) के निर्माण के करीब है। यह मिसाइल सुखोई-30एमकेआई फाइटर जेट से लैस होगी और 1,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होगी। यह सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का पूरक होगी और भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। सबसोनिक होने के कारण, यह ब्रह्मोस से सस्ती होगी, जिससे वायु सेना इसका पर्याप्त स्टॉक रख सकती है।

नई दिल्ली: भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही डीप स्ट्राइक क्षमताओं की अहमियत का एहसास हो गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हवा से मार करने की क्षमता वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ( LRLACM ) का निर्माण एक महत्वपूर्ण चरण में पहुँच चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मिसाइल को बनाने के बाद सबसे पहले सुखोई-30एमकेआई फाइटर जेट पर तैनात किया जाएगा। डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, यही लड़ाकू विमान इसकी शुरुआती परीक्षणों के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट

एस्टेब्लिशमेंट (एडीई) में चल रहे काम के दौरान, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) के हवाई संस्करण पर काम किया जा रहा है। एडीई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। एडीई को अनमैन्ड एरियल व्हीकल और उन्नत मिसाइल सिस्टम बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। इस वर्ष के अंत तक, इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को Su-30MKI में जोड़ने और उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना है। हालांकि, फाइटर जेट से लॉन्च करने से पहले वैज्ञानिक कई और तरह के परीक्षण करने वाले हैं।\सुखोई-30एमकेआई पहले से ही ब्रह्मोस-ए मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। एलआरएलएसीएम के हवाई संस्करण के परीक्षण के लिए सुखोई-30एमकेआई विमानों को इसलिए चुना गया है, क्योंकि इसे पहले ही हवा से लॉन्च किए जा सकने वाले ब्रह्मोस-ए मिसाइलों के लिए उन्नत किया जा चुका है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का हवाई संस्करण सतह या जल से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइलों से अलग होगा। यह निर्भय परियोजना का ही उन्नत संस्करण है। मैक 0.6 की गति से उड़ रहे फाइटर जेट से लॉन्च किए जाने पर, इस मिसाइल पर हवा का पर्याप्त दबाव पड़ेगा, जिसके कारण इसका आंतरिक टर्बोफैन इंजन चालू हो जाएगा और यह स्वतंत्र रूप से अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। एलआरएलएसीएम को बेहद सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को बहुत दूर से भी नष्ट किया जा सकता है। यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। भारतीय वायु सेना में शामिल होने के बाद, यह क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक ब्रह्मोस सिस्टम के पूरक के रूप में काम करेगी, जो दुश्मन के क्षेत्र में और भी अधिक डीप स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, लेकिन उसकी जगह नहीं लेगी।\भारतीय वायु सेना को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मिलने से उन्हें दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण हथियार मिल जाएगा। दुश्मन के सैन्य कमांड पोस्ट, एयरफील्ड, आपूर्ति श्रृंखला और रडार स्टेशनों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से नष्ट करने की क्षमता मिलेगी। सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने के कारण, यह ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ती होगी। कम लागत के कारण, भारतीय वायु सेना इसका पर्याप्त स्टॉक रख सकती है। यह भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता को बहुत बढ़ा देगा और उन्हें भविष्य के युद्धों के लिए और भी अधिक तैयार करेगा। यह मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह तकनीकी प्रगति भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे वह किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस मिसाइल का विकास भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वदेशीकरण की दिशा में एक और सफलता है, जो भारत को रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने में मदद करेगी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

LRLACM क्रूज मिसाइल सुखोई-30एमकेआई डीआरडीओ ब्रह्मोस रक्षा

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BrahMos Missile: भारत अगले हफ्ते ब्रह्मोस मिसाइल के 'एयर लॉन्‍च वर्जन' का कर सकता है परीक्षणBrahMos Missile: भारत अगले हफ्ते ब्रह्मोस मिसाइल के 'एयर लॉन्‍च वर्जन' का कर सकता है परीक्षणभारतीय वायुसेना और डीआरडीओ सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर लॉन्‍च वर्जन के परीक्षण की योजना बना रहे हैं।
Read more »

4 मई का इतिहास, जानें क्‍या हुआ था आज के दिन-Navbharat Times4 मई का इतिहास, जानें क्‍या हुआ था आज के दिन-Navbharat TimesNews in Hindi: जहां आज के दिन लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तो वहीं इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यान एफटीएस-30 का भी प्रक्षेपण हुआ।
Read more »

Video : एलएसी पर वायुसेना ने फ‍िर दिखाई ताकत, सुखोई-30 और मिग-29 ने भरी उड़ानVideo : एलएसी पर वायुसेना ने फ‍िर दिखाई ताकत, सुखोई-30 और मिग-29 ने भरी उड़ानVideo : एलएसी पर वायुसेना ने फ‍िर दिखाई ताकत, सुखोई-30 और मिग-29 ने भरी उड़ान GalwanValleyClash IndiaChinaBorderTension sukhoi
Read more »

सुपर-30 वाले आनंद कुमार को अमेरिका में अचानक मिल गया उनका पुराना स्टूडेंट, फिर जो हुआ, वो किसी फिल्म के सीन जैसा थासुपर-30 वाले आनंद कुमार को अमेरिका में अचानक मिल गया उनका पुराना स्टूडेंट, फिर जो हुआ, वो किसी फिल्म के सीन जैसा थासुपर-30 वाले आनंद कुमार को अमेरिका में अचानक मिल गया उनका पुराना स्टूडेंट
Read more »

नोएडा में लूटपाट, बदमाशों की मुठभेड़नोएडा में लूटपाट, बदमाशों की मुठभेड़चार बदमाशों ने नोएडा के सेक्टर-30 में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की।
Read more »

கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (10-12-2025): தனலட்சுமி டிஎல்-30 ஒரு கோடி பரிசுத்தொகை யாருக்கு?கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (10-12-2025): தனலட்சுமி டிஎல்-30 ஒரு கோடி பரிசுத்தொகை யாருக்கு?கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (10-12-2025): தனலட்சுமி டிஎல்-30 ஒரு கோடி பரிசுத்தொகை யாருக்கு?
Read more »



Render Time: 2026-04-11 17:00:19