भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अमेरिका का नया पैंतरा

अमेरिका ने भारत पर 12.5 प्रतिशत का नया आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत के व्यापारिक रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने यह नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि वह व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत भारत से आने वाले सामान पर 12.5 प्रतिशत का भारी-भरकम आयात शुल्क लगाने की तैयारी में ह.

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भारत पर 12.5 प्रतिशत का नया आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है.

भारत और अमेरिका के बीच काफी समय से एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. खबरें आ रही थीं कि दोनों देश इस डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. अमेरिकी सरकार ने भारत से आयात होने वाले सामान पर एक नए तरह का टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है.

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह टैक्स इसी महीने के आखिर में या फिर जुलाई की शुरुआत से प्रभावी हो सकता है. इस फैसले के बाद अब दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है. अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि वह व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत भारत से आने वाले सामान पर 12.5 प्रतिशत का भारी-भरकम आयात शुल्क लगाने की तैयारी में है.

इस फैसले से पहले मार्च के महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ने दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी. इसमें से एक जांच उद्योगों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता को लेकर थी और दूसरी जांच बंधुआ मजदूरी के इस्तेमाल पर थी. अमेरिका का आरोप है कि भारत उन देशों से आने वाले सामान पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है जहां बंधुआ मजदूरी के जरिए चीजें बनाई जाती हैं.

इसी आधार पर अमेरिका ने भारत समेत दुनिया की 54 अर्थव्यवस्थाओं पर यह टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. इसमें कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात कही गई है. इस पूरे विवाद की जड़ें कुछ महीने पीछे जाती हैं. इस साल फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए पुराने टैक्स को पूरी तरह खारिज कर दिया था.

इसके तुरंत बाद अमेरिकी प्रशासन ने व्यापार अधिनियम की धारा 122 का सहारा लिया और जल्दबाजी में 10 प्रतिशत का टैक्स लगा दिया. यह आदेश बिना किसी राष्ट्रपति जांच के जारी किया गया था, जिसकी वैधता सिर्फ 150 दिनों की होती है. इसे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी थी, जिसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही थी क्योंकि अमेरिकी अदालतें इसे पहले ही गैर-कानूनी बता चुकी थीं.

अपनी उसी कोशिश को बचाए रखने के लिए अब ट्रंप सरकार ने धारा 301 का नया रास्ता निकाला है ताकि टैक्स को किसी भी तरह से बरकरार रखा जा सके. अमेरिका इस तरह के टैक्स का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देशों के साथ बातचीत के दौरान एक हथियार के रूप में करता है.

जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले कड़े टैक्स लगाए थे, तो यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने घबराकर अमेरिका के साथ जल्दबाजी में व्यापार समझौते कर लिए थे. अब जब अमेरिकी कोर्ट ने उन पुराने टैक्स को रद्द कर दिया है, तो इन देशों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है. मलेशिया की तरह अब यह देश भी उस समझौते से बाहर निकलना चाहते हैं.

अमेरिका ने यह नया टैक्स इसीलिए लगाया है ताकि कोई भी देश समझौते से पीछे न हट सके. इसके साथ ही वह भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहता है ताकि भारत व्यापार समझौते के दौरान अमेरिकी शर्तों को आसानी से मान जाए. अगर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की मानें तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है. अब सिर्फ आखिरी एक प्रतिशत हिस्से पर बातचीत चल रही है.

अमेरिकी अधिकारियों की एक बड़ी टीम इस समय भारत के दौरे पर है और लगातार बैठकें कर रही है. जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैक्स को रद्द किया था, तब भारत के लिए इस समझौते को जल्दबाजी में पूरा करने की कोई बड़ी वजह नहीं बची थी, जिससे बातचीत की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी. हालांकि, दोनों देश अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं.

व्यापार जगत के जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने यह नया पैंतरा सिर्फ इसलिए चला है ताकि वह भारत को बातचीत की मेज पर लाचार कर सके और जल्द से जल्द समझौते पर दस्तखत करवा सके. इस मुश्किल घड़ी में भारत के सामने अपनी नीतियों को मजबूत बनाए रखने की बड़ी चुनौती है. आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अमेरिका के इस दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए.

भारत सरकार को इस नए टैक्स और चल रहे व्यापार समझौते को दो अलग-अलग मामलों की तरह देखना चाहिए. दोनों देशों के बीच होने वाली यह डील सिर्फ इस आधार पर तय होनी चाहिए कि इससे भारत के किसानों और व्यापारियों को कितना फायदा हो रहा है. अगर यह सौदा देश के हित में है तो ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो भारत को इस बातचीत से पीछे हट जाना चाहिए.

जहां तक अमेरिकी धारा 301 के तहत लगाए गए टैक्स का सवाल है, भारत को इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक भी यह नया टैक्स पूरी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है. जब कोई कंपनी या व्यापारी विदेश से सामान मंगाता है, तो उसे उस देश में प्रवेश के समय सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) चुकाना पड़ता है. यह शुल्क आमतौर पर सीमा पार करते ही लिया जाता है.

इसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं को नियंत्रित करना और सरकार के लिए राजस्व जुटाना होता है. भारत अमेरिका से सबसे अधिक खनिज ईंधन और खनिज तेल का आयात करता है. इसके अलावा बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर, मोती, विद्युत उपकरण, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर जैसी वस्तुएं भी बड़ी मात्रा में खरीदी जाती हैं. ये उत्पाद दोनों देशों के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं





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