भारत में नया स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ियां खुद रोकेंगी और एक्सीडेंट से बचाएंगी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और V2V/V2I तकनीक पर आधारित इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के शहरों, राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लागू होगा, जिससे गति नियंत्रण, स्वतः ब्रेकिंग और पैदल यात्री पहचान के माध्यम से सड़क सुरक्षा में बड़ा परिवर्तन आएगा।

भारत में एक नया स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Intelligent Transportation System) तैनात करने की तैयारियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इस प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वाहन‑से‑वाहन (V2V) और वाहन‑से‑इन्फ्रास्ट्रक्चर (V2I) संचार तकनीकों को मिलाकर गाड़ियों को स्वतः गति नियंत्रण, ब्रेकिंग और दुर्घटना बचाव की सुविधा दी जाएगी। जब कोई वाहन खतरनाक मोड़ या अचानक सामने से आने वाले वाहन की स्थिति का पता लगाएगा, तो सिस्टम रीयल‑टाइम में गति घटा देगा और आवश्यक होने पर पुरी तरह से रोक देगा। इसी तरह, पार्किंग के दौरान पीछे से टकराव की संभावना महसूस होने पर वाहन अपने आप ब्रेक लगाकर रुक जाएगा। इस तकनीक को केवल कुछ हाईवे तक सीमित नहीं रखा गया; शहरों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, तथा गाँवों की ग्रामीण सड़कों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा, जिससे पूरी राष्ट्र स्तर पर सड़क सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार की उम्मीद है। इस पहल की अवधारणा को जनवरी 2026 में आधिकारिक रूप से जनता के समक्ष पेश किया गया था, और तब से केंद्र सरकार ने पूर्ण नियामक ढांचा तैयार कर लिया है। अगले वर्ष ट्रायल चरण शुरू होने वाला है, जबकि अब तक दो डेमो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो चुके हैं। सरकार ने इस प्रणाली को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है: पहले चयनित बड़े शहरों में, फिर राष्ट्रीय राजमार्गों में, और अंत में राज्य राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों में। यह कार्य 'विजन‑2030' के तहत चल रहा है, जिसमें ऑटोमोबाइल संघों, टेलीकॉम कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से मानकों का निर्धारण किया गया है। तकनीकी दृष्टि से यह सिस्टम तीन मुख्य घटकों पर आधारित होगा। पहला, V2V संचार, जिससे प्रत्येक वाहन अपने आसपास के वाहनों से गति, दिशा और स्थिति की जानकारी साझा करेगा। दूसरा, V2I संचार, जिसमें सड़कों के किनारे, मोड़, ब्लैक स्पॉट इत्यादि पर स्थापित संवेदनशील उपकरण वाहन को实时 संकेत भेजेंगे। तीसरा, स्पेक्ट्रम‑आधारित मोबाइल पहचान, जो पैदल यात्रियों के स्मार्टफोन या अन्य मोबाइल उपकरणों को पहचान कर उन्हें वाहन की चेतावनी प्रणाली में सम्मिलित करेगा। इन सभी तकनीकों को एकीकृत करने के लिये टेलीकॉम एवं सैटेलाइट नेटवर्क का व्यापक उपयोग किया जाएगा। हालांकि, गाड़ी की लोकेशन डेटा की गोपनीयता को लेकर कुछ चिंताएं उठी हैं, इसलिए नियामक निकाय डेटा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान जोड़ रहे हैं। अंत में, इस उन्नत प्रणाली की लागत, उपयोग शुल्क और लाइसेंसिंग शर्तें अभी निर्धारित नहीं हुई हैं, लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ मूल्य में संतुलन लाने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है.

भारत में एक नया स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Intelligent Transportation System) तैनात करने की तैयारियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इस प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वाहन‑से‑वाहन (V2V) और वाहन‑से‑इन्फ्रास्ट्रक्चर (V2I) संचार तकनीकों को मिलाकर गाड़ियों को स्वतः गति नियंत्रण, ब्रेकिंग और दुर्घटना बचाव की सुविधा दी जाएगी। जब कोई वाहन खतरनाक मोड़ या अचानक सामने से आने वाले वाहन की स्थिति का पता लगाएगा, तो सिस्टम रीयल‑टाइम में गति घटा देगा और आवश्यक होने पर पुरी तरह से रोक देगा। इसी तरह, पार्किंग के दौरान पीछे से टकराव की संभावना महसूस होने पर वाहन अपने आप ब्रेक लगाकर रुक जाएगा। इस तकनीक को केवल कुछ हाईवे तक सीमित नहीं रखा गया; शहरों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, तथा गाँवों की ग्रामीण सड़कों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा, जिससे पूरी राष्ट्र स्तर पर सड़क सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार की उम्मीद है। इस पहल की अवधारणा को जनवरी 2026 में आधिकारिक रूप से जनता के समक्ष पेश किया गया था, और तब से केंद्र सरकार ने पूर्ण नियामक ढांचा तैयार कर लिया है। अगले वर्ष ट्रायल चरण शुरू होने वाला है, जबकि अब तक दो डेमो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो चुके हैं। सरकार ने इस प्रणाली को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है: पहले चयनित बड़े शहरों में, फिर राष्ट्रीय राजमार्गों में, और अंत में राज्य राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों में। यह कार्य 'विजन‑2030' के तहत चल रहा है, जिसमें ऑटोमोबाइल संघों, टेलीकॉम कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से मानकों का निर्धारण किया गया है। तकनीकी दृष्टि से यह सिस्टम तीन मुख्य घटकों पर आधारित होगा। पहला, V2V संचार, जिससे प्रत्येक वाहन अपने आसपास के वाहनों से गति, दिशा और स्थिति की जानकारी साझा करेगा। दूसरा, V2I संचार, जिसमें सड़कों के किनारे, मोड़, ब्लैक स्पॉट इत्यादि पर स्थापित संवेदनशील उपकरण वाहन को实时 संकेत भेजेंगे। तीसरा, स्पेक्ट्रम‑आधारित मोबाइल पहचान, जो पैदल यात्रियों के स्मार्टफोन या अन्य मोबाइल उपकरणों को पहचान कर उन्हें वाहन की चेतावनी प्रणाली में सम्मिलित करेगा। इन सभी तकनीकों को एकीकृत करने के लिये टेलीकॉम एवं सैटेलाइट नेटवर्क का व्यापक उपयोग किया जाएगा। हालांकि, गाड़ी की लोकेशन डेटा की गोपनीयता को लेकर कुछ चिंताएं उठी हैं, इसलिए नियामक निकाय डेटा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान जोड़ रहे हैं। अंत में, इस उन्नत प्रणाली की लागत, उपयोग शुल्क और लाइसेंसिंग शर्तें अभी निर्धारित नहीं हुई हैं, लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ मूल्य में संतुलन लाने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है





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