भारत की दो-टूक: होर्मुज में व्यापारिक जहाजों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और व्यापारिक जहाजों पर हमलों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले अस्वीकार्य हैं और निर्दोष नाविकों की हत्या की निंदा की जानी चाहिए।

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और व्यापारिक जहाज ों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि व्यापारिक जहाज ों पर हमले और निर्दोष नाविकों की हत्या किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह कड़ा रुख खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने सभी देशों से अपील की है कि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर सुरक्षित तथा निर्बाध आवागमन

सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बहस के दौरान, भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी. ने होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह मार्ग भारत के ऊर्जा आयात और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि इस संवेदनशील क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना न केवल वैश्विक व्यापार को बाधित करता है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालता है। भारत ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि हमलों में भारतीय नाविकों की जान गई है। उन्होंने दोहराया कि नागरिक जहाजों और उनके चालक दल को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह किया है, ताकि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और वैश्विक व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस पूरे मामले पर भारत का रुख संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। भारत किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई का विरोध करता है और सभी देशों से शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह करता है। भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति ही मौजूदा तनाव को कम करने और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस संदर्भ में, भारत सभी संबंधित देशों से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा करता है और आशा करता है कि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को समझेंगे तथा समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्थिरता पैदा करने वाले कार्यों से बचना आवश्यक है





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