भारतीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू में 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की शानदार यात्रा

टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू मैच खेलते समय 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची और उनके प्रदर्शन का विस्तार से विवरण।

जून 8, 2026 को एक विशेष लेख में भारत ीय टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू मैच खेलने वाले उन गेंदबाज ों की प्रगतivitis और उनके द्वारा स्थापित रिकॉर्ड्स का विस्तार से विवरण दिया गया है। इनमें मोहम्मद निसार, वामन कुमार, सैयद आबिद अली, दिलीप दोषी, नरेंद्र हिरवानी, अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और मानव सुथार शामले हैं। हर एक ने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन की और 5 या उससे अधिक विकेट लिए, जिससे वे भारत ीय क्रिकेट इतिहास में अपनी अलग पहचान बना लए। मोहम्मद निसार ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू में 93 रन देकर 5 विकेट लिए और तेज गेंदबाज ी के रूप में जाने जाते हैं। वामन कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 64 रन देकर 5 विकेट चटकाए। सैयद आबिद अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 55 रन देकर 5 विकेट लिए। दिलीप दोषी ने 103 रन खर्च करके 5 विकेट लिए। नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 61 रन देकर 8 विकेट लिए और कुल 16 विकेट लिए जो आज भी एक रिकॉर्ड है। अमित मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 रन देकर 5 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 47 रन देकर 5 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। मोहम्मद शमी ने 47 रन देकर 5 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 60 रन देकर 5 विकेट लिए। मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट लिए। ये सभी गेंदबाज ने अपनी विशिष्ट शैलियों - चहूं तेज गेंदबाज ी, स्पिन, लेग स्पिन, ऑर्थोडॉक्स स्पिन, रिवर्स स्विंग, बीटर और फ्लाइट - के साथ मैच जीतने में मदद की और टीम को मजबूत स्थिति में ला एक किया। इस लेख में उनके प्रदर्शन, मैच की स्थिति और उनके द्वारा स्थापित रिकॉर्ड्स का उल्लेख किया गया है.

जून 8, 2026 को एक विशेष लेख में भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू मैच खेलने वाले उन गेंदबाजों की प्रगतivitis और उनके द्वारा स्थापित रिकॉर्ड्स का विस्तार से विवरण दिया गया है। इनमें मोहम्मद निसार, वामन कुमार, सैयद आबिद अली, दिलीप दोषी, नरेंद्र हिरवानी, अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और मानव सुथार शामले हैं। हर एक ने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन की और 5 या उससे अधिक विकेट लिए, जिससे वे भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपनी अलग पहचान बना लए। मोहम्मद निसार ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू में 93 रन देकर 5 विकेट लिए और तेज गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं। वामन कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 64 रन देकर 5 विकेट चटकाए। सैयद आबिद अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 55 रन देकर 5 विकेट लिए। दिलीप दोषी ने 103 रन खर्च करके 5 विकेट लिए। नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 61 रन देकर 8 विकेट लिए और कुल 16 विकेट लिए जो आज भी एक रिकॉर्ड है। अमित मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 रन देकर 5 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 47 रन देकर 5 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। मोहम्मद शमी ने 47 रन देकर 5 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 60 रन देकर 5 विकेट लिए। मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट लिए। ये सभी गेंदबाज ने अपनी विशिष्ट शैलियों - चहूं तेज गेंदबाजी, स्पिन, लेग स्पिन, ऑर्थोडॉक्स स्पिन, रिवर्स स्विंग, बीटर और फ्लाइट - के साथ मैच जीतने में मदद की और टीम को मजबूत स्थिति में ला एक किया। इस लेख में उनके प्रदर्शन, मैच की स्थिति और उनके द्वारा स्थापित रिकॉर्ड्स का उल्लेख किया गया है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

टेस्ट क्रिकेट डेब्यू गेंदबाज विकेट भारत इंडिया क्रिकेट रिकॉर्ड स्पिनर तेज गेंदबाजी

United States Latest News, United States Headlines