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भारत ने ओमान तट पर वाणिज्यिक पोत पर हमले की कड़ी निंदा की, 21 भारतीय बचे, तीन लापता

Rashtra News

भारत ने ओमान तट पर वाणिज्यिक पोत पर हमले की कड़ी निंदा की, 21 भारतीय बचे, तीन लापता
ओमän तटवाणिज्यिक पोतहमला
📆10-06-2026 20:37:00
📰Dainik Jagran
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भारत ने ओमान के तट पर एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले का विरोध करते हुए कड़ी निंदा की है। घटना में 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया है और तीन लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों को चिंताजनक घोषित किया और शांति और स्थिरता के लिए राजनयिक समाधान की मांग की।

भारत ने बुधवार को ओमान के तट पर एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम आज सुबह ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पोत पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 भारतीयों को अब तक बचा लिया गया है और तीन भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमले बेहद चिंताजनक हैं और इन्हें मध्य पूर्व संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। हम तनाव को तत्काल कम करने और राजनयिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने जहाज पर हुए हमले के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 21 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि तीन अभी भी लापता हैं। मंत्रालय ने कहा कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान में वहां के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ओमान तट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना पर बारीकी से नजर रख रहा है। मिशन ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। यह घटनाक्रम इंडियन कोस्ट गार्ड के उस बयान के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले एक मर्चेंट टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर 24 भारतीय क्रू सदस्यों को बचाया गया। रायटर के अनुसार ओमान के तट पर एक टैंकर पर कथित अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद चालक दल के दो सदस्य लापता हैं और एक घायल हो गया है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा समूह एंब्रे ने कहा कि यह संभवतः ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करने के अमेरिकी अभियानों का नतीजा था.

भारत ने बुधवार को ओमान के तट पर एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम आज सुबह ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पोत पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 भारतीयों को अब तक बचा लिया गया है और तीन भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमले बेहद चिंताजनक हैं और इन्हें मध्य पूर्व संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। हम तनाव को तत्काल कम करने और राजनयिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने जहाज पर हुए हमले के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 21 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि तीन अभी भी लापता हैं। मंत्रालय ने कहा कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान में वहां के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ओमान तट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना पर बारीकी से नजर रख रहा है। मिशन ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। यह घटनाक्रम इंडियन कोस्ट गार्ड के उस बयान के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले एक मर्चेंट टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर 24 भारतीय क्रू सदस्यों को बचाया गया। रायटर के अनुसार ओमान के तट पर एक टैंकर पर कथित अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद चालक दल के दो सदस्य लापता हैं और एक घायल हो गया है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा समूह एंब्रे ने कहा कि यह संभवतः ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करने के अमेरिकी अभियानों का नतीजा था

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ओमän तट वाणिज्यिक पोत हमला भारतीय चालक दल लापता विदेश मंत्रालय

 

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