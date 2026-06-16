भारतीय रेलवे की परेशानियां: बरकाकाना-आसनसोल मेमू रद्द, धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 21 घंटे से अधिक लेट

भारतीय रेलवे में हाल ही में कई परेशानियों का सामना किया जा रहा है। बरकाकाना-आसनसोल मेमू अचानक रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशान हुए हैं। धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 21 घंटे से अधिक लेट हो गई है। जयपुर मंडल में तकनीकी कारणों से दोनों ओर से ट्रेन नहीं चलेगी। बोकारो के बालीडीह से नयामोड़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित रेलवे पुल को क्षतिग्रस्त बताते हुए रेलवे ने चारपहिया वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया था।

भारतीय रेलवे की परेशानियों का दौर जारी है। बरकाकाना-आसनसोल मेमू अचानक रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशान हुए हैं। धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 21 घंटे से अधिक लेट हो गई है। जयपुर मंडल में तकनीकी कारण ों से दोनों ओर से ट्रेन नहीं चलेगी। बोकारो के बालीडीह से नयामोड़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित रेलवे पुल को क्षतिग्रस्त बताते हुए रेलवे ने चारपहिया वाहन ों के आवागमन के लिए बंद कर दिया था। उस समय जिला प्रशासन को आश्वस्त किया गया था कि लगभग दो माह के भीतर आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा कर पुल को फिर से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद पुल पर किसी प्रकार की उल्लेखनीय मरम्मत या निर्माण गतिविधि शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस मार्ग के बंद रहने से बालीडीह , नयामोड़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है। व्यवसायिक गतिविधियों के साथ-साथ दैनिक यात्रियों को भी अतिरिक्त समय और खर्च वहन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बंद करने के बाद रेलवे ने समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। इस मुद्दे को उठाते हुए झामुमो के जिलाध्यक्ष रतन लाल मांझी ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुल बंद होने से हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने प्रशासन को जो समयसीमा बताई थी, उसका पालन नहीं किया गया। ऐसे में राज्य सरकार को रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू कराने और पुल को आवागमन के लिए खोलने की दिशा में पहल करनी चाहिए.

भारतीय रेलवे की परेशानियों का दौर जारी है। बरकाकाना-आसनसोल मेमू अचानक रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशान हुए हैं। धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन 21 घंटे से अधिक लेट हो गई है। जयपुर मंडल में तकनीकी कारणों से दोनों ओर से ट्रेन नहीं चलेगी। बोकारो के बालीडीह से नयामोड़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित रेलवे पुल को क्षतिग्रस्त बताते हुए रेलवे ने चारपहिया वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया था। उस समय जिला प्रशासन को आश्वस्त किया गया था कि लगभग दो माह के भीतर आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा कर पुल को फिर से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद पुल पर किसी प्रकार की उल्लेखनीय मरम्मत या निर्माण गतिविधि शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस मार्ग के बंद रहने से बालीडीह, नयामोड़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है। व्यवसायिक गतिविधियों के साथ-साथ दैनिक यात्रियों को भी अतिरिक्त समय और खर्च वहन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बंद करने के बाद रेलवे ने समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। इस मुद्दे को उठाते हुए झामुमो के जिलाध्यक्ष रतन लाल मांझी ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुल बंद होने से हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने प्रशासन को जो समयसीमा बताई थी, उसका पालन नहीं किया गया। ऐसे में राज्य सरकार को रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू कराने और पुल को आवागमन के लिए खोलने की दिशा में पहल करनी चाहिए





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