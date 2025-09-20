भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: पीयूष गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका दौरे पर

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। दौरे में H-1B वीजा और टैरिफ में कटौती पर भी बातचीत होने की संभावना है।

भारत - अमेरिका व्यापार समझौता : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को व्यापार वार्ताओं के लिए अमेरिका का दौरा करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। मंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे और उनके साथ मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी होंगे। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों का एक दल 16 सितंबर, 2025 को भारत आया था। इस

दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस बारे में प्रयासों को तेज करने का फैसला लिया गया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को व्यापार वार्ताओं के लिए अपनी आधिकारिक टीम के साथ अमेरिका का दौरा करेंगे। — प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) 20 सितंबर 2025। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि इन चर्चाओं की कड़ी में पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर 2025 को अमेरिका का दौरा कर रहा है। H-1B वीज़ा पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। बता दें कि गोयल का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब ट्रंप ने शुक्रवार (20 सितंबर) को नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब हर H-1B वीज़ा पर कंपनियों को सालाना 1,00,000 डॉलर यानी लगभग 83 लाख रुपये फीस चुकानी होगी। माना जा रहा है कि व्यापार वार्ताओं के दौरान इस मसले पर भी चर्चा हो सकती है। भारत के साथ व्यापार वार्ताओं में 10-15% टैरिफ पर बात होगी। हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका जल्दी ही भारत पर टैरिफ को घटाकर 10-15 प्रतिशत के बीच कर सकता है, जो कि फिलहाल 50 प्रतिशत है।\यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका दोनों ही अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका में H-1B वीज़ा पर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस वीज़ा पर लगने वाली नई फीस से भारतीय आईटी कंपनियों पर असर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों को भेजती हैं। प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकता है और इस पर भारत की चिंताओं को व्यक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश विभिन्न व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इसमें टैरिफ में कमी, बाजार पहुंच में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।\व्यापार वार्ताओं में टैरिफ में कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। भारत वर्तमान में अमेरिका से आयातित कई वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाता है। अमेरिका भी भारत से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है। दोनों देश इन टैरिफ को कम करने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार की लागत कम हो जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार के हालिया बयान इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं। यह भी संभव है कि दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करें, जैसे कि ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा करेगा। दोनों देश इस दौरे के दौरान विभिन्न समझौतों और योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं जिनका लक्ष्य व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना होगा





भारत अमेरिका व्यापार समझौता पीयूष गोयल H-1B वीजा टैरिफ

