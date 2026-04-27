भारत में सोने के निवेश में वृद्धि, वैश्विक मांग रिकॉर्ड स्तर पर

कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत में सोने के निवेश का हिस्सा बढ़कर 42% हो गया है, जबकि वैश्विक सोने की मांग 5,000 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गोल्ड ईटीएफ और बार-सिक्कों की मांग में वृद्धि निवेश को बढ़ावा दे रही है।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। भारत में सोने की खपत का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कैलेंडर वर्ष 2025 में निवेश के उद्देश्य से सोने की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो कुल खपत में 42 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा वर्ष 2024 में 29 प्रतिशत था, जो निवेश के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) और सोने के बार तथा सिक्कों की मांग में उछाल है। निवेश क सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं, खासकर वैश्विक स्तर पर व्याप्त अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के दौर में। सोने को अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के एक प्रभावी तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है। केयरएज रेटिंग्स की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक सोने की मांग ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह मांग पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत बढ़कर 5,000 मीट्रिक टन (एमटी) तक पहुंच गई है। इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से निवेश की मजबूत मांग को जाता है, भले ही सोने की कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची बनी हुई थीं। केयरएज के निदेशक, अखिल गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि और निवेश कों द्वारा अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की इच्छा, भविष्य में भी सोने में निवेश को बढ़ावा देते रहेंगे। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 तक, भारत में कुल सोने की खपत में निवेश का हिस्सा 35 से 40 प्रतिशत के बीच बना रहेगा। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बावजूद, भारत में सोने के आभूषणों की मांग मजबूत बनी हुई है। वर्ष 2025 में आभूषणों की खरीद लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 4.

8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। 2021 से 2025 के बीच आभूषणों पर खर्च में सालाना औसत 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारतीय संस्कृति में सोने के आभूषणों के महत्व को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, सूचीबद्ध आभूषण कंपनियों की आय में वित्त वर्ष 2026 में 35 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2027 में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह वृद्धि नए स्टोरों के खुलने और संगठित आभूषण बाजार के तेजी से विस्तार के कारण संभव होगी। इसके अतिरिक्त, औसत सकल लाभ मार्जिन वित्त वर्ष 2026 में 170-200 बेसिस पॉइंट बढ़ने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण बिना हेजिंग वाले सोने के स्टॉक से होने वाला लाभ है। वैश्विक निवेश की मांग वर्ष 2025 में 2,175 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जो 2020 के 1,805 मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गई। इस वृद्धि में गोल्ड ईटीएफ में 800 मीट्रिक टन का महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। वैश्विक जोखिमों और सुरक्षित निवेश की आवश्यकता के कारण निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सोने को प्राथमिकता दी। भारत में भी पिछले दो वर्षों में ईटीएफ में निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है, वर्ष 2025 में 37.5 टन का निवेश हुआ, जो पिछले 10 वर्षों के कुल निवेश से अधिक है। केंद्रीय बैंकों ने लगातार चौथे वर्ष बड़े पैमाने पर सोना खरीदा, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में मान्यता देता है। वैश्विक स्तर पर सोने की खपत के पैटर्न में बदलाव देखा गया है, वर्ष 2025 में आभूषणों का हिस्सा 19 प्रतिशत घटकर 33 प्रतिशत रह गया, जो पिछले 15 वर्षों के औसत से काफी कम है। भारत में भी आभूषणों का हिस्सा कुल सोने की खरीद में 60 प्रतिशत से नीचे आ गया है, जबकि पहले यह लगभग 70 प्रतिशत हुआ करता था। यह बदलाव निवेशकों की प्राथमिकताओं में बदलाव और निवेश के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है





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