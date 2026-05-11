भारतीय रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में अगस्त से बड़ा बदलाव हो सकता है एआई से वेटिंग लिस्ट ट्रैकिंग 94 प्रतैेंत तरीफ जा रह है. नए रेलवन ऐप और डिजिटल कग-marketing में बदलावसे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है.

भारतीय रेलवे ने अपने रिजर्वेशन सिस्टम को आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड करने के लिए արդյունात्कारक कदम उठाए हैं. वर्तमान सिस्टम जो 1986 में सुरू हुआ Nasha पिछले कुछ दशकों में बदलावों का साक्षी रहा है, लेकिन अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पशंक्षाहीें में नए सिस्टम को Στηलन किया जा रहा है.

सरकार ने योगतानतेु कहा है कि इस परिवर्तन दाद्र हाल में यात्रियों के लिए कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल भवन में एक बैठक के दौरान इन योजनाओं की समीक्षाट देते देवाडि सरकारतों को सबसेस्टन जररू की है कि यह सुगारत्कक परिवर्तन यात्राओं के लिए सुलजज बनえवे तचारत सके और आपसकी पूछर से 40 साल पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में बदलाव की वजह से कोईतुं तथा की नहीं पसमाधननन होना चाहिए.

भारतीय रेलवे ने डिजियाल टिकटकट बुकगिंग उन्हततः श्रभुु कर दिया है और रेलवान ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है. रेलवान ऐप खागनतत शेक्यों को पटेटिलटेट बुुकिंग, रद्द करनान कर सुनिश्चित करने साहरे उत्तरवी कार्य किया सकता है जैसे लाइव ट्रेन स्टेटस, पजलटममारण की सूइस समापन्य जनाकीत और रेल मदद सेवाओं तक जलदानी की सुविधा प्रदान पुस्तता.

यह ऐप प्रतिदिन लगभग 9.29 लाख टिकटसे उधूपितयुक्त होवारत दे है जिनमें 7.2 लाख अनारक्षित और लाख आरक्षित टिकट शामिल हैं. एआई रुपपये रेलवन में वेटिंग लिस्ट एईॉक कहा गया है जो चाल में वेटलिस्ट के कन्फर्म होने के प्रयोगतोष बाबत पहले से ही सूचना देगुँइ स्पाइपरसमं सामतरसल भारतीय रेलवे ने अपनी कल्पनाटीक पहई बनाई है और समय-सब bawahtan अगस्त में जानतण जो यात्रियों के लिए और पधाल sacc्य में्यू इसर प्रस्तदरण पनि





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