भारत में मानसून की रफ्तार बढ़ेगी, 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे मानसून की गति बढ़ेगी लेकिन भारी नुकसान की आशंका है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी ) ने देश के एक बड़े हिस्से के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में नमी की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह स्थिति दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है। पूर्व में नमी की कमी के कारण मानसून की गति कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में धीमी पड़ गई थी और वह वहीं अटक गया था। हालांकि, अब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में अतिरिक्त नमी बन रही है, जिससे अगले दो से तीन दिनों के भीतर मानसून की रफ्तार बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, मानसून की उत्तरी सीमा गुरुवार को कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़कर 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि गुजरात को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में प्री- मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है, जहां वर्षा की मात्रा 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच रही। इसके साथ ही बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम स्तर की बारिश हुई है। हवाओं की रफ्तार भी काफी अधिक रही है, जहां कई इलाकों में 40 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलीं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। आईएमडी का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत में इस विक्षोभ का प्रभाव 13 जून तक बना रहेगा, जिसके कारण बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके पश्चात, प्री- मानसून की गतिविधियों के कारण देश के कई हिस्सों में आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का मौसम बना रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार की मौसम ी घटनाएं मानसून के आगमन को सुगम बनाती हैं, लेकिन साथ ही यह अपने साथ विनाशकारी तूफान भी लाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है और जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लगभग 4.

5 करोड़ रुपये की लागत से बने एक भव्य ऑडिटोरियम की छत तेज हवाओं के कारण उड़ गई। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद जिलों में मौसम की मार के कारण तीन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। पंजाब के मानसा जिले से भी एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां तेज आंधी के कारण एक भारी लोहे का गेट गिर गया, जिसके नीचे दबकर एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। बिहार में स्थिति और भी गंभीर रही, जहां पटना, बक्सर, सुपौल और खगड़िया सहित कई जिलों में सुबह के समय घना अंधेरा छा गया और बिजली गिरने की घटनाओं ने पांच लोगों की जान ले ली। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि मानसून पूर्व की ये गतिविधियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। भविष्य की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने 12 और 13 जून के लिए देश के 22 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा शामिल हैं। इन सभी राज्यों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का अर्थ है कि लोग सतर्क रहें, जबकि ऑरेंज अलर्ट अधिक गंभीर स्थिति को दर्शाता है, जिसमें भारी बारिश, तूफान और तेज आंधी की प्रबल संभावना होती है। कुछ विशिष्ट स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। कृषि क्षेत्र में भी किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने और मौसम के मिजाज पर नजर रखने का सुझाव दिया गया है ताकि नुकसान को कम किया जा सके





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