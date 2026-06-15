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भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया, दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी

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भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया, दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी
भारतीय महिला क्रिकेट टीमवूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026पाकिस्तान
📆15-06-2026 01:48:00
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 2 अंक हासिल कर लिए। दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ चार ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट चटका दिए।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में हराकर 2 अंक हासिल कर लिए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स सस्ते में ही पवेलियन लौट गईं। लेकिन इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला और टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। मंधाना ने 44 गेंद में 68 रनों की पारी खेल ी, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि हरमनप्रीत कौर 36 रन बनाकर आउट हो गईं। आखिरी ओवरों में ऋचा ने 17 गेंद में 34 रन ठोककर भारत को 170 के स्कोर तक पहुंचा दिया। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत भारत से बेहतर रही, लेकिन पांचवें ओवर में विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 17वें ओवर में पारी खत्म होने के बाद ही रुका। दीप्ति शर्मा ने 17वें ओवर में तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को खत्म कर दिया। भारत ने इस मुकाबले को 64 रन से जीतकर टूर्नामेंट का आगाज किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने स्मृति मंधाना की भी तारीफ की और कहा कि दीप्ति और स्मृति मुश्किल समय में अच्छा खेल ती हैं। जब भी हमें जरूरत होती है, वह हमेशा टीम को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद रहती हैं। इसलिए आज जिस तरह से उन दोनों ने खेल ा, मैं उससे खुश हूं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में हराकर 2 अंक हासिल कर लिए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स सस्ते में ही पवेलियन लौट गईं। लेकिन इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला और टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। मंधाना ने 44 गेंद में 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि हरमनप्रीत कौर 36 रन बनाकर आउट हो गईं। आखिरी ओवरों में ऋचा ने 17 गेंद में 34 रन ठोककर भारत को 170 के स्कोर तक पहुंचा दिया। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत भारत से बेहतर रही, लेकिन पांचवें ओवर में विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 17वें ओवर में पारी खत्म होने के बाद ही रुका। दीप्ति शर्मा ने 17वें ओवर में तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को खत्म कर दिया। भारत ने इस मुकाबले को 64 रन से जीतकर टूर्नामेंट का आगाज किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने स्मृति मंधाना की भी तारीफ की और कहा कि दीप्ति और स्मृति मुश्किल समय में अच्छा खेलती हैं। जब भी हमें जरूरत होती है, वह हमेशा टीम को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद रहती हैं। इसलिए आज जिस तरह से उन दोनों ने खेला, मैं उससे खुश हूं

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 पाकिस्तान दीप्ति शर्मा स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर

 

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