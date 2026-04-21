भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम चरण पर पहुँची बातचीत, जल्द हो सकती है बड़ी घोषणा

भारत और अमेरिका अपने बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं। वाशिंगटन में उच्चस्तरीय वार्ता के जरिए अटके हुए मुद्दों को सुलझाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर चल रही बातचीत अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वॉशिंगटन में गहन चर्चा कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बातचीत का अधिकांश हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब केवल कुछ तकनीकी मुद्दों पर अंतिम मुहर लगना शेष है। यह घटनाक्रम भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में

महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन और नई दिल्ली के बीच हालिया दौर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है, जिससे इस समझौते के जल्द धरातल पर उतरने की उम्मीदें प्रबल हो गई हैं। इस व्यापार समझौते को गति देने के लिए भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन पहुंचा है। दूसरी ओर, अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) कार्यालय के ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच हो रही चर्चाओं का मुख्य केंद्र टैरिफ बाधाओं को कम करना, बाजार पहुंच को सुगम बनाना और द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह में आने वाली विसंगतियों को दूर करना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और भारत प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ढांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई उन ऐतिहासिक मुलाकातों का परिणाम है, जिनमें आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी थी। हालांकि व्यापार नीतियों में आए बदलावों और हाल ही में लागू किए गए 10 प्रतिशत के अस्थायी टैरिफ के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दोनों देशों के राजनयिकों का मानना है कि यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए विन-विन की स्थिति पैदा करेगा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे दोनों राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि के लिए एक गेम चेंजर करार दिया है। व्यापारिक जानकारों का मानना है कि यदि यह समझौता समय पर पूरा होता है, तो इससे न केवल आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका एक-दूसरे के सबसे विश्वसनीय आर्थिक भागीदार के रूप में उभरेगे। आगामी दिनों में इस ऐतिहासिक सौदे को लेकर किसी बड़ी आधिकारिक घोषणा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे वैश्विक बाजार में भी सकारात्मक संकेत जाएंगे





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