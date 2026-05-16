भारत और नीदरलैंड के बीच नई रणनीतिक साझेदारी: पीएम मोदी के दौरे पर 17 ऐतिहासिक समझौतों की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों ने तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भविष्य के विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे ने भारत और नीदरलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत की है। इस उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 17 ऐतिहासिक समझौतों पर सहमति बनी है, जो न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेंगे, बल्कि तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत जैसे विविध क्षेत्रों में एक गहरी साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन समझौतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 2026 से 2030 तक के लिए तैयार किया गया रणनीतिक साझेदारी रोडमैप है। इस रोडमैप का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, व्यापारिक बाधाओं को दूर करना और सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यह रणनीतिक ढांचा भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने और आधुनिक तकनीक तक आसान पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। तकनीकी मोर्चे पर, इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच हुई साझेदारी है। इस सहयोग के माध्यम से गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप्स आज के युग की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से भारत चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर निर्भरता कम होगी और लाखों युवाओं के लिए उच्च तकनीक वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही, दोनों देशों ने इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण और अन्य हाई-टेक उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है। ऊर्जा क्षेत्र में, भारत और नीदरलैंड ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए हाथ मिलाया है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में डच विशेषज्ञता का लाभ उठाकर भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि यूरोप के ग्रीन एनर्जी बाजार में भारत की पैठ भी मजबूत होगी। शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए वीजा नियमों में ढील देने और शैक्षणिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। अब भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को नीदरलैंड में पढ़ाई और नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे, क्योंकि वीजा प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त रिसर्च और डिग्री प्रोग्राम शुरू होने से भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर मिलेगा। विशेष रूप से लाइडेन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच सहयोग से प्राचीन इतिहास पर शोध को बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में, नीदरलैंड द्वारा चोल काल की ऐतिहासिक तांबे की पट्टिकाओं को भारत लौटाने का निर्णय एक अत्यंत भावुक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की समृद्ध विरासत को पुनः उसकी मातृभूमि में स्थापित करेगा। कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में नीदरलैंड की वैश्विक ख्याति है, और इस अनुभव का लाभ अब भारतीय किसानों को मिलेगा। गुजरात की एक विशाल जल परियोजना में नीदरलैंड तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। फूलों की खेती और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक डच तकनीकों को अपनाने से भारतीय किसानों की आय में वृद्धि होगी और पशुपालन क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं बीमारी नियंत्रण के बेहतर तरीके लागू किए जा सकेंगे। अंत में, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च में ज्ञान साझा करने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के समझौतों ने इस दौरे को संपूर्ण बना दिया है। ये सभी कदम सामूहिक रूप से भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

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