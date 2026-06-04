भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। इस बीच, भारत ने चिनाब नदी के पानी का रास्ता मोड़ने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने इस परियोजना को सिंधु जल संधि और दूसरे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है।

भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। इस बीच, भारत ने चिनाब नदी के पानी का रास्ता मोड़ने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने इस परियोजना को सिंधु जल संधि और दूसरे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। भारत 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पर स्थित प्रस्तावित ' लिंक-3 परियोजना ' पर काम शुरू करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन में मोड़ना है और इसकी अनुमानित लागत 26.

2 अरब भारतीय रुपये है। पाकिस्तान इस परियोजना से परेशान है क्योंकि उसे डर है कि अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है तो भारत चिनाब नदी का पानी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने भारत की इस परियोजना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह सिंधु जल संधि और दूसरे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है





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