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भारत सरकार का सचेत अलर्ट सिस्टम: भीषण तूफान की चेतावनी और आपदा प्रबंधन की नई तकनीक

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भारत सरकार का सचेत अलर्ट सिस्टम: भीषण तूफान की चेतावनी और आपदा प्रबंधन की नई तकनीक
सचेत प्रणालीआपदा प्रबंधनसी-डॉट
📆11-06-2026 17:16:00
📰News Nation
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दूरसंचार विकास केंद्र द्वारा विकसित सचेत प्रणाली के माध्यम से आगरा और अलीगढ़ सहित कई क्षेत्रों में भीषण तूफान की चेतावनी जारी की गई, जो आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

भारत के कई हिस्सों में गुरुवार का दिन उस समय काफी तनावपूर्ण हो गया जब अचानक करोड़ों मोबाइल उपयोगकर्ताओं के फोन एक तीव्र और असामान्य सायरन की आवाज के साथ बजने लगे। यह कोई सामान्य रिंगटोन या नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत गंभीर आपातकालीन चेतावनी संदेश था। जैसे ही लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा, उन्हें एक स्पष्ट चेतावनी मिली कि अगले कुछ घंटों के भीतर आगरा, अलीगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इन इलाकों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से चलने वाले तूफान की आशंका जताई गई थी। इस चेतावनी में न केवल तेज हवाओं, बल्कि बिजली के कड़कने, मूसलाधार बारिश और बड़े आकार के ओले गिरने की भी गंभीर चेतावनी दी गई थी। इस आकस्मिक अलर्ट ने स्थानीय निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और अपनी जान-माल की सुरक्षा करने का अवसर प्रदान किया, जिससे संभावित बड़े नुकसान को टाला जा सका। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे केंद्र सरकार के दूरसंचार विकास केंद्र, जिसे सी-डॉट (C-DOT) के नाम से जाना जाता है, द्वारा विकसित एक अत्यंत उन्नत तकनीक काम कर रही है। इस प्रणाली का नाम 'सचेत' है, जिसे एकीकृत चेतावनी प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है, जो इसे अंतर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है। सचेत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आम जनता तक त्वरित और सटीक जानकारी पहुँचाना है। यह सिस्टम अब भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से क्रियाशील हो चुका है, जिससे देश का आपदा प्रबंधन ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रणाली की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक उन्नीस से अधिक भारतीय भाषाओं में एक सौ चौंतीस अरब से ज्यादा अलर्ट संदेश सफलतापूर्वक भेजे जा चुके हैं, जिससे भाषाई बाधाएं दूर हुई हैं और सूचना की पहुंच जमीनी स्तर तक सुनिश्चित हुई है। सचेत सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है, जो इसे पारंपरिक एसएमएस सेवाओं से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ बनाती है। सामान्य मैसेजिंग सेवा में संदेशों के पहुंचने में देरी हो सकती है और नेटवर्क कंजेशन के कारण वे कई बार समय पर नहीं मिलते, लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के माध्यम से सरकार किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि एक विशेष शहर, कस्बे या पूरे जिले में मौजूद सभी सक्रिय मोबाइल फोन पर एक ही समय में रीयल-टाइम चेतावनी भेज सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलर्ट को प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन या किसी विशेष नेटवर्क सेवा के सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह तकनीक अत्यंत तीव्र गति से लाखों-करोड़ों लोगों तक सीधे जानकारी पहुँचाने में सक्षम है, जिससे आपदा के समय फैलने वाली अफवाहों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सकती है और केवल आधिकारिक जानकारी ही लोगों तक पहुँचती है। सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रणाली को इस तरह विकसित किया गया है कि आपातकालीन संदेश मोबाइल स्क्रीन पर एक बड़े पॉप-अप नोटिफिकेशन के रूप में उभरता है। यह संदेश तब तक स्क्रीन से नहीं हटता जब तक कि उपयोगकर्ता इसे स्वयं स्वीकार करके हटा नहीं देता। यह अनिवार्य प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक चेतावनी को अनदेखा न कर दे। वर्तमान समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, तब सरकार का यह डिजिटल सुरक्षा कवच एक सराहनीय कदम है। यह तकनीक भविष्य में बाढ़, भूकंप, चक्रवात और अन्य भीषण प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एक ढाल की तरह काम करेगी। सटीक समय पर मिलने वाली यह चेतावनी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है, जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सकता है। यह नवाचार भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

भारत के कई हिस्सों में गुरुवार का दिन उस समय काफी तनावपूर्ण हो गया जब अचानक करोड़ों मोबाइल उपयोगकर्ताओं के फोन एक तीव्र और असामान्य सायरन की आवाज के साथ बजने लगे। यह कोई सामान्य रिंगटोन या नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत गंभीर आपातकालीन चेतावनी संदेश था। जैसे ही लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा, उन्हें एक स्पष्ट चेतावनी मिली कि अगले कुछ घंटों के भीतर आगरा, अलीगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इन इलाकों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से चलने वाले तूफान की आशंका जताई गई थी। इस चेतावनी में न केवल तेज हवाओं, बल्कि बिजली के कड़कने, मूसलाधार बारिश और बड़े आकार के ओले गिरने की भी गंभीर चेतावनी दी गई थी। इस आकस्मिक अलर्ट ने स्थानीय निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और अपनी जान-माल की सुरक्षा करने का अवसर प्रदान किया, जिससे संभावित बड़े नुकसान को टाला जा सका। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे केंद्र सरकार के दूरसंचार विकास केंद्र, जिसे सी-डॉट (C-DOT) के नाम से जाना जाता है, द्वारा विकसित एक अत्यंत उन्नत तकनीक काम कर रही है। इस प्रणाली का नाम 'सचेत' है, जिसे एकीकृत चेतावनी प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है। सचेत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आम जनता तक त्वरित और सटीक जानकारी पहुँचाना है। यह सिस्टम अब भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से क्रियाशील हो चुका है, जिससे देश का आपदा प्रबंधन ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रणाली की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक उन्नीस से अधिक भारतीय भाषाओं में एक सौ चौंतीस अरब से ज्यादा अलर्ट संदेश सफलतापूर्वक भेजे जा चुके हैं, जिससे भाषाई बाधाएं दूर हुई हैं और सूचना की पहुंच जमीनी स्तर तक सुनिश्चित हुई है। सचेत सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है, जो इसे पारंपरिक एसएमएस सेवाओं से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ बनाती है। सामान्य मैसेजिंग सेवा में संदेशों के पहुंचने में देरी हो सकती है और नेटवर्क कंजेशन के कारण वे कई बार समय पर नहीं मिलते, लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के माध्यम से सरकार किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि एक विशेष शहर, कस्बे या पूरे जिले में मौजूद सभी सक्रिय मोबाइल फोन पर एक ही समय में रीयल-टाइम चेतावनी भेज सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलर्ट को प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन या किसी विशेष नेटवर्क सेवा के सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह तकनीक अत्यंत तीव्र गति से लाखों-करोड़ों लोगों तक सीधे जानकारी पहुँचाने में सक्षम है, जिससे आपदा के समय फैलने वाली अफवाहों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सकती है और केवल आधिकारिक जानकारी ही लोगों तक पहुँचती है। सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रणाली को इस तरह विकसित किया गया है कि आपातकालीन संदेश मोबाइल स्क्रीन पर एक बड़े पॉप-अप नोटिफिकेशन के रूप में उभरता है। यह संदेश तब तक स्क्रीन से नहीं हटता जब तक कि उपयोगकर्ता इसे स्वयं स्वीकार करके हटा नहीं देता। यह अनिवार्य प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक चेतावनी को अनदेखा न कर दे। वर्तमान समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, तब सरकार का यह डिजिटल सुरक्षा कवच एक सराहनीय कदम है। यह तकनीक भविष्य में बाढ़, भूकंप, चक्रवात और अन्य भीषण प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एक ढाल की तरह काम करेगी। सटीक समय पर मिलने वाली यह चेतावनी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है, जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सकता है। यह नवाचार भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है

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