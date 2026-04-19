भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत, AI का दबदबा और साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौती: फिक्की-आईबीए सर्वे

फिक्की-आईबीए के हालिया बैंकर्स सर्वे के अनुसार, भारत का बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूती से खड़ा है। 2026 की पहली छमाही तक गैर-खाद्य ऋण वितरण में 11-13% वृद्धि का अनुमान है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटो, फार्मा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में ऋण की मांग बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बैंकिंग को बदलने वाला है, लेकिन साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का बैंकिंग क्षेत्र उल्लेखनीय दृढ़ता प्रदर्शित कर रहा है। हाल ही में संपन्न हुए उद्योग संगठन फिक्की-आईबीए (FICCI-IBA) बैंकर्स सर्वे ने देश के बैंकिंग परिदृश्य में विकास, ऋण वितरण और भविष्य की प्रौद्योगिकियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां उजागर की हैं। यह व्यापक सर्वेक्षण 24 प्रमुख बैंकों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं, के वरिष्ठ अधिकारियों की

प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। यह सर्वेक्षण एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती और बैंकिंग क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। वैश्विक आर्थिक वातावरण में व्याप्त अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का वित्तीय तंत्र अपने आप को स्थिरता और वृद्धि के लिए तैयार कर रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम विभिन्न मापदंडों पर प्रकाश डालते हैं, जो आने वाले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के मार्ग को आकार देंगे। यह न केवल वर्तमान स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, बल्कि भविष्य के रुझानों और संभावित चुनौतियों का भी अनुमान लगाता है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के लिए समान रूप से मूल्यवान है, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य के बारे में रणनीतिक निर्णय लेने में मदद कर सकती है। ऋण वितरण की विकास दर के अनुमान के बारे में, कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून 2026) के दौरान गैर-खाद्य क्षेत्र में 11% से 13% तक की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। यह आशावादी दृष्टिकोण सर्वे में भाग लेने वाले 46% बैंकर्स द्वारा साझा किया गया है। इसके अलावा, 29% बैंकर्स का मानना है कि यह वृद्धि 13% से भी अधिक हो सकती है, जो एक मजबूत विस्तार की ओर इशारा करता है। वहीं, 17% बैंकर्स इस वृद्धि को 9% से 11% के दायरे में देखते हैं, जो अभी भी एक स्वस्थ वृद्धि का संकेत है। विशेष रूप से, विदेशी बैंकों ने भी इसी 11% से 13% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उनके विश्वास को दर्शाता है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे कई कारक हैं, जिनमें बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर आर्थिक गतिविधियां और खुदरा क्षेत्र में मजबूत मांग शामिल हैं। ये तत्व मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो ऋण की मांग और वितरण के लिए अनुकूल है। यह दर्शाता है कि बैंक ऋण देने के लिए अच्छी स्थिति में हैं और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यह वृद्धि दर न केवल बैंकों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि समग्र आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी। किन प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की मांग सबसे अधिक देखी जा सकती है, इस पर प्रकाश डालते हुए, सर्वे में बताया गया है कि बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी पूंजीगत व्यय के निरंतर प्रवाह के कारण निवेश गतिविधियां स्थिर रहने की उम्मीद है। इस प्रकार, टर्म लोन की मांग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रबल होने की संभावना है: बुनियादी ढांचा, रियल एस्टेट, ऑटो और ऑटो उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर, और रक्षा से जुड़े उद्योग। इन क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता बनी रहेगी, जिससे बैंकों के लिए ऋण के अवसर पैदा होंगे। छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) के मोर्चे पर, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार के परिणामस्वरूप एसएमई क्रेडिट की मांग भी मजबूत रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 'औद्योगिक कार्यशील पूंजी' (वर्किंग कैपिटल) के लिए उधारी में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि औद्योगिक ऋणों की वृद्धि दर, क्रमिक सुधार के साथ, थोड़ी धीमी गति से बढ़ने की संभावना है। यह सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर एक संतुलित आर्थिक विकास का संकेत देता है, जहां प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ एसएमई को भी समर्थन मिल रहा है। बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य को आकार देने वाली नई तकनीकों और सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करें तो, बैंकर्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बैंकिंग कामकाज और संचालन को पूरी तरह से नया आकार देने जा रहा है, और इसे सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकास के रूप में देखा जा रहा है। AI ग्राहक सेवा, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने और परिचालन दक्षता में क्रांति ला सकता है। हालांकि, इस तकनीकी प्रगति के साथ-साथ, 'साइबर सुरक्षा' से जुड़े जोखिम बैंकों के सामने सबसे गंभीर और बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन और डेटा का उपयोग बढ़ता है, अनधिकृत पहुंच, डेटा उल्लंघनों और अन्य साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए, बैंकों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और उभरते खतरों से बचाव के लिए निरंतर नवाचार करने की आवश्यकता होगी। मौद्रिक नीति और ब्याज दरों पर बैंकर्स की राय के अनुसार, अधिकांश बैंकर्स का मानना है कि आने वाले महीनों में मौजूदा मौद्रिक नीति की स्थिति स्थिर ही रहेगी। उनका यह भी मानना है कि वर्तमान नीति, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। यह स्थिति एक अनुमानित और स्थिर आर्थिक वातावरण का सुझाव देती है, जो निवेश और ऋण वितरण के लिए अनुकूल है





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