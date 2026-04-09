भारत की खुफिया एजेंसी रॉ: स्थापना, भूमिका और इजरायल के साथ सहयोग

यह लेख भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की स्थापना, कार्यों और इजरायल के साथ इसके महत्वपूर्ण सहयोग पर प्रकाश डालता है। 1965 के युद्ध की कमियों के बाद रॉ की स्थापना, विदेश में खुफिया जानकारी जुटाने का इसका उद्देश्य, आतंकवाद और परमाणु खतरों से निपटने में इसकी भूमिका, और मोसाद के साथ इसकी साझेदारी पर चर्चा की गई है। लेख में रॉ के प्रशिक्षण, संचालन, और पाकिस्तान के खिलाफ इसकी सफलताओं को भी उजागर किया गया है।

लेखक: अभिषेक मिश्र\1965 के भारत - पाकिस्तान युद्ध ने भारत को यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि खुफिया जानकारी किसी भी सैन्य संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उस समय, खुफिया जानकारी जुटाने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को सौंपा गया था, लेकिन युद्ध के दौरान इसकी क्षमता अपर्याप्त साबित हुई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख शंकरन नायर अपनी पुस्तक 'Inside IB and RAW: The Rolling Stone that Gathered Mass' में लिखते हैं कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल जेएन चौधरी ने रक्षा मंत्री को रिपोर्ट

दी थी कि सटीक खुफिया जानकारी की कमी के कारण भारत निर्णायक जीत हासिल करने में विफल रहा। इसी नाकामी के परिणामस्वरूप भारत ने एक नई खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की स्थापना की।\रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेश में खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद और परमाणु खतरों पर नजर रखना था। रामेश्वर नाथ काव को रॉ का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि शंकरन नायर दूसरे नंबर पर थे। इंदिरा गांधी ने काव को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ गुप्त सहयोग स्थापित करने का निर्देश दिया। यह सहयोग पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक था। 1970 के दशक में, रॉ और मोसाद ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और कहुटा सुविधा की निगरानी की, जिससे पाकिस्तान में भारत और इजरायल के संभावित हमलों का डर बढ़ गया। इजरायल के साथ यह सहयोग केवल परमाणु खतरे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी यह साझेदारी महत्वपूर्ण साबित हुई। 1987 में, रॉ के प्रमुख एके वर्मा ने इजरायल का दौरा किया और आतंकवादी समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक उपकरणों को नियंत्रित करने की तकनीक मांगी। हालांकि, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन इजरायल ने भारत को प्रशिक्षण और तकनीक प्रदान की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, रॉ ने अपने अधिकारियों को गहन सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए इजरायल भेजा।\रॉ की भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली भी अद्वितीय थी। पत्रकार यतीश यादव अपनी पुस्तक 'RAW: A History Of India's Covert Operations' में लिखते हैं कि इस खुफिया एजेंसी में शामिल होने वाले युवाओं को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें आत्मरक्षा, गुप्त संचार और डेड लेटर बॉक्स जैसी तकनीकों का ज्ञान दिया जाता था। इन अधिकारियों को नकली नामों के साथ विदेश भेजा जाता था और उनके परिवारों के बारे में जानकारी भी गोपनीय रखी जाती थी। 1999 के कारगिल युद्ध में, इजरायल ने भारत को निर्देशित गोला-बारूद, ड्रोन और अन्य उपकरण प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, मोसाद ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के फोन कॉल को टैप करने में भी मदद की। रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच जासूसी का मुकाबला भी उल्लेखनीय है। यद्यपि रॉ को देश के भीतर गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, लेकिन विदेशों में इसके अधिकारी आईएसआई से अधिक सतर्क और चतुर साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत-इजरायल सहयोग की खबरें सामने आई थीं। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय का प्रभाव न केवल भारत की सुरक्षा पर, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर भी दिखाई देता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी, आतंकवाद विरोधी तकनीक का साझाकरण और कारगिल युद्ध में सैन्य सहायता इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्थापित यह साझेदारी दर्शाती है कि खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग सार्वजनिक कूटनीति से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की सुरक्षा में इसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा





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