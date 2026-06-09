भारत और चीन ने बढ़ाया परमाणु हथियारों का स्तर, दुनिया में कुल 12,187 वॉरहेड्स

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने शांतिकाल में 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जबकि चीन ने अपनी तैनाती 24 से बढ़ाकर 34 कर दी है. दुनिया में कुल 12,187 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 9,745 सैन्य भंडार में ह.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ( SIPRI ) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने शांतिकाल में 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जबकि चीन ने अपनी तैनाती 24 से बढ़ाकर 34 कर दी है.

दुनिया में कुल 12,187 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 9,745 सैन्य भंडार में हैं. स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शांतिकाल में इतने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों की तैनाती पहली बार दर्ज की गई है. वहीं, चीन ने भी अपने परमाणु हथियारों की तैनाती की संख्या 2025 के 24 से बढ़ाकर 2026 में 34 कर दी है.

SIPRI ने सोमवार को अपनी SIPRI Yearbook 2026 जारी करते हुए कहा कि दुनिया के देश अब राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में परमाणु हथियारों पर पहले से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 4,012 परमाणु वॉरहेड ऐसे हैं जो मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात स्थिति में हैं





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भारत चीन परमाणु हथियार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI

United States Latest News, United States Headlines