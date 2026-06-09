भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद: कथित घुसपैठियों की वापसी से बढ़ता कूटनीतिक तनाव

पश्चिम बंगाल सीमा से कथित बांग्लादेशी नागरिकों को जबरन वापस भेजने की घटनाओं ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नई चुनौती पैदा कर दी है, जिससे कूटनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ गया है।

पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों भारी तनाव देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ) द्वारा कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेलने की खबरें सामने आई हैं। राजनीतिक विमर्श और कुछ नेताओं के बयानों के बीच यह दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में न आने वाले लगभग 4,800 कथित अवैध प्रवासियों को पहले ही बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा, करीब 836 अन्य लोगों को होल्डिंग सेंटरों में रखा गया है, जिन्हें भविष्य में सीमा पार भेजने की योजना है। बीबीसी की बांग्ला सेवा के अनुसार, बांग्लादेश के कुरीग्राम जिले के रामौरी क्षेत्र में ऐसे कई लोगों को धकेले जाने की सूचना मिली है। बीएसएफ ने ठाकुरगांव और पांचागढ़ जैसे क्षेत्रों में जमा लोगों को सीमा पार भेजने का प्रयास किया, जिसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ( बीजीबी ) ने इन कोशिशों का कड़ा विरोध किया। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की पुश-इन घटनाओं को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत को अब तक 12 से 13 औपचारिक पत्र भेजे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि भारत सरकार इन गंभीर मुद्दों को प्राथमिकता देगी और इन्हें हल करेगी, तो दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाना और आगे बढ़ाना काफी आसान हो जाएगा। बीजीबी ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रबंधन के सिद्धांतों और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कोशिश को कड़े शब्दों में खारिज किया जाएगा। बांग्लादेशी राजनयिकों का मानना है कि जब दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे और गंगा जल संधि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं, तब इस तरह की घटनाएं विश्वास की कमी को दर्शाती हैं और द्विपक्षीय सहयोग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। इस तनाव को समझने के लिए पिछले कुछ समय की राजनीतिक उथल-पुथल को देखना आवश्यक है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके दौरान भारत के साथ संबंधों में स्पष्ट गिरावट देखी गई थी। वीज़ा प्रक्रियाओं में सख्ती, राजनेताओं के तीखे बयान और उच्चायोगों के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया था। हालांकि, बाद में बांग्लादेश में नई राजनीतिक व्यवस्था के आने के बाद दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू की और संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। पिछले तीन महीनों में विदेश मंत्रियों की यात्राएं और प्रधानमंत्रियों के बीच टेलीफोनिक बातचीत ने एक सकारात्मक संकेत दिया था। लेकिन हालिया पुश-इन घटनाओं ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजीबी के अनुसार, पिछले 24 घंटों के भीतर ही झेनाइदाह, जेसोर, जॉयपुरहाट, चपाईनवाबगंज और सिलहट जैसे विभिन्न सीमा क्षेत्रों में भारत की ओर से लोगों को धकेलने की दस से अधिक कोशिशें नाकाम की गई हैं। विश्लेषकों का तर्क है कि इतने सारे बिंदुओं से एक साथ ऐसी कोशिशें करना केवल प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश हो सकता है, जो मौजूदा कूटनीतिक माहौल में जोखिम भरा साबित हो सकता है। अंततः, यह पूरी स्थिति दर्शाती है कि सीमा प्रबंधन केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानवीय अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने सीमा पर कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दिया है ताकि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन न हो। दूसरी ओर, भारत में आंतरिक राजनीति और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव है। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास और व्यापारिक संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन यदि सीमा पर इस तरह के विवाद बढ़ते रहे, तो यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य के महत्वपूर्ण समझौतों पर भी नकारात्मक असर डालेगा। दोनों पक्षों को चाहिए कि वे संवाद के माध्यम से एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके निष्कासन की प्रक्रिया कानून सम्मत और मानवीय हो, ताकि पड़ोसी देशों के बीच आपसी विश्वास बना रहे और कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ हों.

पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों भारी तनाव देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेलने की खबरें सामने आई हैं। राजनीतिक विमर्श और कुछ नेताओं के बयानों के बीच यह दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में न आने वाले लगभग 4,800 कथित अवैध प्रवासियों को पहले ही बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा, करीब 836 अन्य लोगों को होल्डिंग सेंटरों में रखा गया है, जिन्हें भविष्य में सीमा पार भेजने की योजना है। बीबीसी की बांग्ला सेवा के अनुसार, बांग्लादेश के कुरीग्राम जिले के रामौरी क्षेत्र में ऐसे कई लोगों को धकेले जाने की सूचना मिली है। बीएसएफ ने ठाकुरगांव और पांचागढ़ जैसे क्षेत्रों में जमा लोगों को सीमा पार भेजने का प्रयास किया, जिसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने इन कोशिशों का कड़ा विरोध किया। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की पुश-इन घटनाओं को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत को अब तक 12 से 13 औपचारिक पत्र भेजे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि भारत सरकार इन गंभीर मुद्दों को प्राथमिकता देगी और इन्हें हल करेगी, तो दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाना और आगे बढ़ाना काफी आसान हो जाएगा। बीजीबी ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रबंधन के सिद्धांतों और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कोशिश को कड़े शब्दों में खारिज किया जाएगा। बांग्लादेशी राजनयिकों का मानना है कि जब दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे और गंगा जल संधि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं, तब इस तरह की घटनाएं विश्वास की कमी को दर्शाती हैं और द्विपक्षीय सहयोग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। इस तनाव को समझने के लिए पिछले कुछ समय की राजनीतिक उथल-पुथल को देखना आवश्यक है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके दौरान भारत के साथ संबंधों में स्पष्ट गिरावट देखी गई थी। वीज़ा प्रक्रियाओं में सख्ती, राजनेताओं के तीखे बयान और उच्चायोगों के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया था। हालांकि, बाद में बांग्लादेश में नई राजनीतिक व्यवस्था के आने के बाद दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू की और संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। पिछले तीन महीनों में विदेश मंत्रियों की यात्राएं और प्रधानमंत्रियों के बीच टेलीफोनिक बातचीत ने एक सकारात्मक संकेत दिया था। लेकिन हालिया पुश-इन घटनाओं ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजीबी के अनुसार, पिछले 24 घंटों के भीतर ही झेनाइदाह, जेसोर, जॉयपुरहाट, चपाईनवाबगंज और सिलहट जैसे विभिन्न सीमा क्षेत्रों में भारत की ओर से लोगों को धकेलने की दस से अधिक कोशिशें नाकाम की गई हैं। विश्लेषकों का तर्क है कि इतने सारे बिंदुओं से एक साथ ऐसी कोशिशें करना केवल प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश हो सकता है, जो मौजूदा कूटनीतिक माहौल में जोखिम भरा साबित हो सकता है। अंततः, यह पूरी स्थिति दर्शाती है कि सीमा प्रबंधन केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानवीय अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने सीमा पर कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दिया है ताकि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन न हो। दूसरी ओर, भारत में आंतरिक राजनीति और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव है। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास और व्यापारिक संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन यदि सीमा पर इस तरह के विवाद बढ़ते रहे, तो यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य के महत्वपूर्ण समझौतों पर भी नकारात्मक असर डालेगा। दोनों पक्षों को चाहिए कि वे संवाद के माध्यम से एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके निष्कासन की प्रक्रिया कानून सम्मत और मानवीय हो, ताकि पड़ोसी देशों के बीच आपसी विश्वास बना रहे और कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ हों





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