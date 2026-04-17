भारत ने इजरायल-लेबनान युद्धविराम का स्वागत किया, हमास पर भारत के रुख पर इजरायल के विदेश मंत्री का बयान

नई दिल्ली ने इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्धविराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि भारत शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम का समर्थन करता है। इसी बीच, इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत ने शुक्रवार को इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्धविराम का गर्मजोशी से स्वागत किया है और शांति की दिशा में उठाए जाने वाले किसी भी कदम का पुरजोर समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में आयोजित अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, रंधीर जायसवाल ने इस घोषणा पर भारत की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'हम युद्धविराम का स्वागत करते हैं। हम शांति की ओर ले जाने वाले हर कदम का स्वागत करते हैं।' विदेश मंत्रालय का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुरुवार को इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद आया है। इस युद्धविराम का मुख्य उद्देश्य ईरान से जुड़े एक और महत्वपूर्ण मोर्चे पर तनाव को अस्थायी रूप से कम करना है। यह ध्यान देने योग्य है कि लेबनान सीधे तौर पर इजरायल के साथ किसी औपचारिक युद्ध में शामिल नहीं है। हालांकि, दक्षिणी लेबनान के बड़े भूभाग पर हिजबुल्लाह का नियंत्रण है, जिसने इजरायल पर कई हमले किए हैं। इन हमलों के जवाब में, इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। चूंकि लेबनान हिजबुल्लाह पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहा है, इसलिए उसे इजरायल ी जवाबी हमलों के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा है।

जब इजरायल द्वारा हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने और उसे निरस्त्र करने की नीति के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, प्रवक्ता जायसवाल ने स्पष्ट किया, 'हमारे पास एक स्थापित प्रक्रिया है और ऐसे मुद्दों को उसी प्रक्रिया के तहत संबोधित किया जाता है।' यह बयान तब आया जब गुरुवार को इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने दुनिया भर के प्रमुख हिंदू नेताओं के एक समूह के साथ अपनी बातचीत में इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत को हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। गिदोन सार ने इस मुद्दे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'मैंने इस बात के महत्व पर जोर दिया कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। हमास के सभी अन्य कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी संगठनों, जिसमें लश्कर ए तैयबा भी शामिल है, से संबंध हैं।'

इजरायली विदेश मंत्री ने इस विशेष समूह को जानकारी देकर सम्मानित महसूस करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा, 'मैंने भारत के साथ इजरायल के संबंधों में मजबूती के सकारात्मक रुझानों और इस रिश्ते के महत्व के बारे में बात की। साथ ही मैंने उस ऐतिहासिक अभियान का भी उल्लेख किया, जिसे इजरायल पिछले ढाई वर्षों से कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर हुआ है।' उन्होंने इस गंभीर संघर्ष की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा, 'इन संगठनों का घोषित उद्देश्य इजरायल का अस्तित्व समाप्त करना है और वे उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। इजरायल ने सभी मोर्चों पर यह दिखाया है कि उसका पलड़ा भारी है। उसने ईरान के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी इस्लाम के 'आतंकी ऑक्टोपस' को काफी कमजोर किया है। इस संघर्ष के प्रभाव मध्य पूर्व से बाहर भी देखने को मिलेंगे।'

विदेश मंत्रालय का यह रुख अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपनी स्थिति को भी स्पष्ट करता है। यह घटनाक्रम भू-राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देता है, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं





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