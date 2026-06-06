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भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का समझौता किया

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भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का समझौता किया
भारतवियतनामब्रह्मोस मिसाइल
📆06-06-2026 18:07:00
📰BBC News Hindi
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भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बेचने का समझौता किया है, और इंडोनेशिया के साथ इसकी बिक्री को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है. भारत के रक्षा सचिव ने कहा कि वियतनाम के साथ समझौता हो चुका है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई ह.

भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को वियतनाम को बेचने का समझौता किया है. साथ ही इंडोनेशिया के साथ इसकी बिक्री को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है.

भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वियतनाम के साथ समझौता हो चुका है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. भारत और वियतनाम के बीच इस सौदे पर बातचीत 2012 से चल रही है, लेकिन भारत इस समझौते को लेकर कुछ हद तक हिचकिचा रहा था.

दरअसल चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, और भारत को आशंका थी कि अगर वह वियतनाम को मिसाइल बेचता है, तो चीन इससे नाराज़ हो सकता है. भारत के रक्षा सचिव ने पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सौदे का आकार क्या है और कितनी मिसाइलें बेची जाएंगी? इसे अब भी गोपनीय रखा गया है.

फ़िलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के तीन सेट दिए जाने थे, जिनमें से दो पहले ही उन्हें सौंपे जा चुके हैं, और फ़िलीपींस ने इन मिसाइलों को अपने तटीय इलाक़ों में तैनात किया है. ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया है, और यह मिसाइल हैदराबाद में बनती है.

विश्लेषकों का कहना है कि इस मिसाइल को लेकर भारत और रूस के बीच हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं किया गया है, और यह एक बेहद असरदार और सफल मिसाइल है जो हमला करते समय इसकी रफ़्तार क़रीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है. यह एक क्रूज़ मिसाइल है जो ज़मीन के काफ़ी क़रीब उड़ती है, और इससे रडार से इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और यह एक गैर-परमाणु मिसाइल है जिसे भारत दूसरे देशों को बेच पा रहा है. भारत इन मिसाइलों की तैनाती, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स बहुत कम क़ीमत पर या कई बार मुफ़्त में उपलब्ध कराता है, जिससे मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं

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