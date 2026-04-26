भारत-नेपाल सीमा पर नए नियम: कस्टम ड्यूटी और फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू

नेपाल ने 100 नेपाली रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है, जबकि भारत ने सीमा पार यात्रा को ट्रैक करने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) लागू किया है।

नई दिल्ली: भारत और नेपाल के बीच सीमा पर हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर दोनों देशों के नागरिकों की यात्रा और व्यापार पर पड़ रहा है। नेपाल की ओर से, सीमा पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल (APF) अब 100 नेपाली रुपये, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 62 रुपये के बराबर है, से अधिक मूल्य के सामान ले जाने वाले लोगों से सीमा शुल्क ( कस्टम ड्यूटी ) वसूल रही है। यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जो भारत से नेपाल की यात्रा कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने इस संबंध में एक विस्तृत सूची भी जारी की है, जिसमें 659 पृष्ठों में विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी की दरें निर्धारित की गई हैं। इस सूची में खाद्य पदार्थों और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित विभिन्न प्रकार के सामान शामिल हैं। सीमा शुल्क की वसूली का उद्देश्य नेपाल सरकार के राजस्व को बढ़ाना और अवैध व्यापार को रोकना बताया जा रहा है। हालांकि, इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जो अक्सर सीमा पार यात्रा करते हैं। वहीं, भारत सरकार भी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। भारत-नेपाल सीमा पर आने-जाने वाले लोगों की निगरानी के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम ( FRS ) लागू किया जा रहा है। यह प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में स्थित सोनौली बॉर्डर पर इसे स्थापित किया गया है। सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और पारगमन बिंदु है। FRS के तहत, सड़क मार्ग से नेपाल से भारत आने वाले और भारत से नेपाल जाने वाले सभी लोगों के चेहरे के स्कैन किए जाएंगे और उनकी तस्वीरें डेटाबेस में संग्रहीत की जाएंगी। इस डेटाबेस का उपयोग भविष्य में इन व्यक्तियों की यात्रा इतिहास को ट्रैक करने और उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि FRS प्रणाली से सीमा पार अपराधों को रोकने, आतंकवादियों और अपराधियों की पहचान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली यात्रियों की पहचान को तेजी से और सटीक रूप से सत्यापित करने में भी सक्षम होगी, जिससे सीमा पार यात्रा प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। वर्तमान में, भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को सीमा शुल्क और FRS दोनों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नेपाल से भारत आने वाले लोगों को केवल भारतीय सीमा सुरक्षा बल (SSB) द्वारा सामान्य जांच से गुजरना पड़ रहा है। एसएसबी अभी भी पहले की तरह ही अपनी ड्यूटी कर रही है और लोगों को बिना किसी अतिरिक्त बाधा के आने-जाने दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि FRS प्रणाली का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि उनका डेटाबेस बनाना और सीमा सुरक्षा को बढ़ाना है। यह प्रणाली यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है और इससे यात्रा प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, कुछ लोगों ने इस प्रणाली पर अपनी गोपनीयता संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं और सवाल उठाया है कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आने वाले समय में, FRS प्रणाली को भारत-नेपाल सीमा के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी लागू किया जा सकता है। इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन से दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और सहयोग में सुधार होने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीमा पर होने वाले ये बदलाव दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा और व्यापार को प्रभावित करेंगे, इसलिए सभी यात्रियों को सीमा पार करने से पहले नवीनतम नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए.

नई दिल्ली: भारत और नेपाल के बीच सीमा पर हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर दोनों देशों के नागरिकों की यात्रा और व्यापार पर पड़ रहा है। नेपाल की ओर से, सीमा पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल (APF) अब 100 नेपाली रुपये, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 62 रुपये के बराबर है, से अधिक मूल्य के सामान ले जाने वाले लोगों से सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) वसूल रही है। यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जो भारत से नेपाल की यात्रा कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने इस संबंध में एक विस्तृत सूची भी जारी की है, जिसमें 659 पृष्ठों में विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी की दरें निर्धारित की गई हैं। इस सूची में खाद्य पदार्थों और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित विभिन्न प्रकार के सामान शामिल हैं। सीमा शुल्क की वसूली का उद्देश्य नेपाल सरकार के राजस्व को बढ़ाना और अवैध व्यापार को रोकना बताया जा रहा है। हालांकि, इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जो अक्सर सीमा पार यात्रा करते हैं। वहीं, भारत सरकार भी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। भारत-नेपाल सीमा पर आने-जाने वाले लोगों की निगरानी के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) लागू किया जा रहा है। यह प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में स्थित सोनौली बॉर्डर पर इसे स्थापित किया गया है। सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और पारगमन बिंदु है। FRS के तहत, सड़क मार्ग से नेपाल से भारत आने वाले और भारत से नेपाल जाने वाले सभी लोगों के चेहरे के स्कैन किए जाएंगे और उनकी तस्वीरें डेटाबेस में संग्रहीत की जाएंगी। इस डेटाबेस का उपयोग भविष्य में इन व्यक्तियों की यात्रा इतिहास को ट्रैक करने और उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि FRS प्रणाली से सीमा पार अपराधों को रोकने, आतंकवादियों और अपराधियों की पहचान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली यात्रियों की पहचान को तेजी से और सटीक रूप से सत्यापित करने में भी सक्षम होगी, जिससे सीमा पार यात्रा प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। वर्तमान में, भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को सीमा शुल्क और FRS दोनों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नेपाल से भारत आने वाले लोगों को केवल भारतीय सीमा सुरक्षा बल (SSB) द्वारा सामान्य जांच से गुजरना पड़ रहा है। एसएसबी अभी भी पहले की तरह ही अपनी ड्यूटी कर रही है और लोगों को बिना किसी अतिरिक्त बाधा के आने-जाने दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि FRS प्रणाली का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि उनका डेटाबेस बनाना और सीमा सुरक्षा को बढ़ाना है। यह प्रणाली यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है और इससे यात्रा प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, कुछ लोगों ने इस प्रणाली पर अपनी गोपनीयता संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं और सवाल उठाया है कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आने वाले समय में, FRS प्रणाली को भारत-नेपाल सीमा के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी लागू किया जा सकता है। इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन से दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और सहयोग में सुधार होने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीमा पर होने वाले ये बदलाव दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा और व्यापार को प्रभावित करेंगे, इसलिए सभी यात्रियों को सीमा पार करने से पहले नवीनतम नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए





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