भारत-अफगानिस्तान पहला वनडे: कोहली और हार्दिक बाहर, गिल की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। विराट कोहली और हार्दिक पंड्या चोट के कारण बाहर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। शुभमन गिल कप्तानी संभालेंगे। अफगानिस्तान पहली बार भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहा है और अपनी पहली जीत की तलाश में है। मैच में बारिश की संभावना है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अफगानिस्तान के लिए जो पहली बार भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहा है। भारतीय टीम इस मैच में अपने सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और हार्दिक पंड्या के बिना उतरेगी, जो चोट के कारण बाहर हुए हैं। इसके अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों प्रिंस यादव और गुरनूर बरार में से एक को डेब्यू का मौका मिल सकता है। कप्तान शुभमन गिल पर टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी, जिनके साथ रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं। गिल ने 2025 के बाद वनडे क्रिकेट में 625 रन बनाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 17 मैचों में 711 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव मुख्य हथियार होंगे, जिन्होंने 2025 के बाद 22 विकेट लिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह पर नई गेंद से अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। अफगानिस्तान की टीम भी मजबूत है और वह भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश में है। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने तीन जीते हैं और एक मैच टाई रहा है। पिछली भिड़ंत 2023 वनडे वर्ल्ड कप में दिल्ली में हुई थी, जहां भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई पर टिकी होगी। जादरान ने 2025 के बाद सिर्फ 6 वनडे में 429 रन बनाए हैं और उनका औसत 71.

50 रहा है। अजमतुल्लाह उमरजई हाल के समय में अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं, जिन्होंने पिछले 10 वनडे मैचों में 24 विकेट लिए हैं और बल्ले से भी लगातार योगदान दिया है। उनका प्रदर्शन 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय पिचों पर शानदार रहा था। सबसे बड़ी मजबूती स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की वापसी से मिली है, जो भारत के खिलाफ 3 वनडे में 5 विकेट ले चुके हैं और IPL 2026 में भी शानदार फॉर्म में थे। धर्मशाला का HPCA स्टेडियम समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, जहां गेंद तेजी से बल्ले पर आती है और आउटफील्ड भी तेज रहती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलती है, जबकि बाद में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। इस मैदान पर अब तक 9 वनडे खेले गए हैं, जिनमें से 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर करीब 253 रन है। 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 388 रन बनाकर यहां का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। मौसम विभाग के अनुसार, धर्मशाला में आज बारिश की 55 प्रतिशत संभावना है, जो मैच पर असर डाल सकती है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन में भारत की तरफ से शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव या गुरनूर बरार शामिल हैं। अफगानिस्तान की संभावित ग्यारह में इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर और जिया-उर-रहमान होंगे। यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां दोनों टीमें अपनी ताकत दिखाने को उत्सुक होंगी





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