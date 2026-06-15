अमेरिका-ईरान समझौते के बाद भारतीय एलएनजी टैंकर 'दिशा' ने होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से पार कर लिया। यह 62,370 टन एलएनजी लेकर कतर से गुजर रहा है और 18 जून को दाहेज पहुंचेगा। इस घटना से भारत की ऊर्जा आयात व्यवस्था के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारतीय एलएनजी टैंकर ' दिशा ' ने अमेरिका-ईरान समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह 18 जून को गुजरात के दाहेज बंदरगाह पहुंचेगा। यह टैंकर 62,370 टन एलएनजी लेकर कतर से गुजर रहा है। ' दिशा ' वह तनावकालीन समय में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शुरुआती व reconciled Commercial जहाजों में से एक है। अमेरिका-ईरान समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर नौसैनिक नाकेबंदी का कारण बनकर यह जलमारGamma सीमित रूप से खुलने लगा है। शिपिंग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में तनाव बढ़ने के बाद से पहले भारत के झंडे वाले 10 जहाज और विदेशी झंडे वाले पांच जहाज इस मार्ग से गुजरे हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर में से एक है। भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 40 फीसदी, एलएनजी आयात का 60 फीसदी और एलपीजी आयात का लगभग 90 फीसदी हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है। इसलिए इस मार्ग का फिर से खुलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, ' दिशा ' ने अपने पूरे मार्ग के दौरान अपना ऑटोमैटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) चालू रखा और स्टैंडर्ड कमर्शियल शिपिंग रूट का पालन किया। तत्परBhग Ambuja सामान्य होने में समय लग सकता है क्योंकि ऑपरेटर समझौते की स्थायित्व और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का आकलन कर रहे हैं.

भारतीय एलएनजी टैंकर 'दिशा' ने अमेरिका-ईरान समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह 18 जून को गुजरात के दाहेज बंदरगाह पहुंचेगा। यह टैंकर 62,370 टन एलएनजी लेकर कतर से गुजर रहा है। 'दिशा' वह तनावकालीन समय में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शुरुआती व reconciled Commercial जहाजों में से एक है। अमेरिका-ईरान समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर नौसैनिक नाकेबंदी का कारण बनकर यह जलमारGamma सीमित रूप से खुलने लगा है। शिपिंग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में तनाव बढ़ने के बाद से पहले भारत के झंडे वाले 10 जहाज और विदेशी झंडे वाले पांच जहाज इस मार्ग से गुजरे हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर में से एक है। भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 40 फीसदी, एलएनजी आयात का 60 फीसदी और एलपीजी आयात का लगभग 90 फीसदी हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है। इसलिए इस मार्ग का फिर से खुलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, 'दिशा' ने अपने पूरे मार्ग के दौरान अपना ऑटोमैटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) चालू रखा और स्टैंडर्ड कमर्शियल शिपिंग रूट का पालन किया। तत्परBhग Ambuja सामान्य होने में समय लग सकता है क्योंकि ऑपरेटर समझौते की स्थायित्व और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का आकलन कर रहे हैं





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