भारत ने परमाणु ऊर्जा में हासिल की बड़ी सफलता, दुनिया ने की सराहना

तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस सफलता की सराहना की है, जो भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी और परमाणु कचरे को कम करने में भी मदद करेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक सफलता की वैश्विक स्तर पर खूब सराहना हो रही है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ( पीएफबीआर ) ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। यह भारत के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल ग्रासी ने भारत की इस उपलब्धि की भरपूर प्रशंसा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह कदम ईंधन

की स्थिरता और परमाणु ऊर्जा के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने भी इसे एक बड़ी तकनीकी सफलता बताया है। आईईए ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद हासिल की गई इस महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के लिए भारत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को हार्दिक बधाई। भारत अब दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास यह विशेष तकनीक है। रूस के अतिरिक्त, अभी तक किसी भी अन्य देश ने इसे सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया है। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों ने भी दशकों पूर्व इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने के प्रयासों को त्याग दिया था। परमाणु कचरे को कम करने में भी मिलेगी सहायता यह रिएक्टर 6 अप्रैल को रात 8:25 बजे चालू हुआ। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए तरल सोडियम का प्रयोग किया जाता है। यह अन्य रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम ईंधन का उपभोग करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुराने रिएक्टरों से निकले कचरे का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। इससे परमाणु कचरे को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह सफलता भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भविष्य में थोरियम आधारित रिएक्टरों को चलाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में भारत की क्षमता 8.7 गीगावाट है। यह अनुमान है कि वर्ष 2031-32 तक यह बढ़कर 22.48 गीगावाट हो जाएगी। इस रिएक्टर को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ने विकसित किया है। आने वाले महीनों में, वैज्ञानिक इस पर कई परीक्षण करेंगे और फिर इसे बिजली ग्रिड से जोड़ा जाएगा। यह भारत की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जो देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। यह उपलब्धि न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। पीएफबीआर का सफल संचालन भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो उसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इस सफलता से भारत को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। यह भविष्य में देश की आर्थिक और सामरिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यह रिएक्टर न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नवाचारी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। पीएफबीआर तकनीक का उपयोग करके, भारत परमाणु कचरे की मात्रा को कम करने और अधिक स्थायी ऊर्जा समाधान विकसित करने में सक्षम होगा। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे परमाणु ऊर्जा का उपयोग एक स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। यह दिखाता है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है और यह भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए तैयार है। यह भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना का प्रतीक है। यह भारत के लिए एक गौरव का क्षण है और यह देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है।





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