भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को नेपाल ने न्योता भेजा, लेकिन अभी तक कोई पक्की तारीख नहीं

नेपाल की नई सरकार ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को काठमांडू आने का न्योता भेजा है। अभी दोनों पक्ष तारीखें तय करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक कोई तारीख पक्की नहीं हुई है। इससे पहले नेपाली मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि भारतीय विदेश सचिव 11 मई को काठमांडू की यात्रा करने वाले हैं लेकिन उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। इसके पीछे एक बड़ी संभावित वजह ये बताई गई थी कि शायद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने विक्रम मिस्री से मुलाकात करने से मना कर दिया था और इसके बाद उनकी काठमांडू यात्रा स्थगित हो गई।

काठमांडू: नेपाल में नई बालेन्द्र शाह सरकार ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को काठमांडू आने का न्योता भेजा है। दिप्रिंट के मुताबिक अभी दोनों पक्ष तारीखें तय करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक कोई तारीख पक्की नहीं हुई है। इससे पहले नेपाली मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि भारतीय विदेश सचिव 11 मई को काठमांडू की यात्रा करने वाले हैं लेकिन उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। इसके पीछे एक बड़ी संभावित वजह ये बताई गई थी कि शायद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने विक्रम मिस्री से मुलाकात करने से मना कर दिया था और इसके बाद उनकी काठमांडू यात्रा स्थगित हो गई। बालेन शाह ने इससे पहले अमेरिकी सहायक विदेश सचिव समीर कपूर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर से भी काठमांडू में मुलाकात नहीं की थी। लेकिन दिप्रिंट ने बताया है कि 'नेपाल की नई सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को दौरे के लिए न्योता भेजा है। कोई भी मीटिंग टालने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि दौरे के लिए अभी तक कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है।.

काठमांडू: नेपाल में नई बालेन्द्र शाह सरकार ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को काठमांडू आने का न्योता भेजा है। दिप्रिंट के मुताबिक अभी दोनों पक्ष तारीखें तय करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक कोई तारीख पक्की नहीं हुई है। इससे पहले नेपाली मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि भारतीय विदेश सचिव 11 मई को काठमांडू की यात्रा करने वाले हैं लेकिन उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। इसके पीछे एक बड़ी संभावित वजह ये बताई गई थी कि शायद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने विक्रम मिस्री से मुलाकात करने से मना कर दिया था और इसके बाद उनकी काठमांडू यात्रा स्थगित हो गई। बालेन शाह ने इससे पहले अमेरिकी सहायक विदेश सचिव समीर कपूर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर से भी काठमांडू में मुलाकात नहीं की थी। लेकिन दिप्रिंट ने बताया है कि 'नेपाल की नई सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को दौरे के लिए न्योता भेजा है। कोई भी मीटिंग टालने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि दौरे के लिए अभी तक कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है।





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