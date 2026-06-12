भारत में अमेरिकी एलएनजी-एलपीजी आयात में तेजी, खाड़ी देशों से संपर्क टूटने के बाद

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण खाड़ी देशों से भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई। अमेरिका मई में भारत का सबसे बड़ा एलएनजी और एलपीजी आपूर्तिकर्ता बन गया। तेजी से बढ़ते अमेरिकी निर्यात के पीछे दोनों देशों की गहरी ऊर्जा डिपेंडेंसी और नए व्यापार रास्तों का खुलापन है।
भारत का खाड़ी देशों के निर्यातकों से संपर्क टूट गया है और अमेरिका से आने लगे गैस के टैंकर। यह परिवर्तन पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी के कारण हुआ है। मई में अमेरिका भारत को एलएनजी और एलपीजी का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों से आने वाली खेप में भारी गिरावट आई। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जून के अंत तक अमेरिकी एलपीजी की आपूर्ति 10 लाख टन का आंकड़ा पार कर जाएगी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से पहले की तुलना में भारत को होने वाला अमेरिकी निर्यात आठ गुना बढ़ गया है। भारत एलपीजी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और एलएनजी का चौथां सबसे बड़ा आयातक देश है। अमेरिका ने मई में भारत को 6,30,000 टन एलपीजी और 9,00,000 टन एलएनजी आपूर्ति की। पश्चिम एशिया के युद्ध ने अमेरिकी निर्यात को तो बढ़ावा दिया, साथ ही यह भारत को अधिक अमेरिकी ऊर्जा बेचने की वाशिंगटन की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है.
भारत का खाड़ी देशों के निर्यातकों से संपर्क टूट गया है और अमेरिका से आने लगे गैस के टैंकर। यह परिवर्तन पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी के कारण हुआ है। मई में अमेरिका भारत को एलएनजी और एलपीजी का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों से आने वाली खेप में भारी गिरावट आई। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जून के अंत तक अमेरिकी एलपीजी की आपूर्ति 10 लाख टन का आंकड़ा पार कर जाएगी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से पहले की तुलना में भारत को होने वाला अमेरिकी निर्यात आठ गुना बढ़ गया है। भारत एलपीजी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और एलएनजी का चौथां सबसे बड़ा आयातक देश है। अमेरिका ने मई में भारत को 6,30,000 टन एलपीजी और 9,00,000 टन एलएनजी आपूर्ति की। पश्चिम एशिया के युद्ध ने अमेरिकी निर्यात को तो बढ़ावा दिया, साथ ही यह भारत को अधिक अमेरिकी ऊर्जा बेचने की वाशिंगटन की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है
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