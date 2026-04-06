भारत में वाईफाई राउटर पर मंडराता खतरा: आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

भारत सरकार द्वारा चीनी CCTV कैमरों पर प्रतिबंध लगाने के बीच, वाईफाई राउटर की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। इस लेख में राउटर सुरक्षा में कमजोरियों, हैकिंग के जोखिम और इनसे बचने के उपायों पर चर्चा की गई है।

भारत सरकार ने हाल ही में चीनी CCTV कैमरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए STQC सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, जिसका सीधा असर मुख्य रूप से चीनी CCTV कैमरा कंपनियों, जैसे Dahua और Hikvision पर पड़ा है। इस बीच, TP-Link के कैमरों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन इस बहस के समानांतर, एक और बड़ा खतरा चुपचाप हमारे घरों में मौजूद है, जिस पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है - वाईफाई राउटर ।\आज भारत में करोड़ों घरों में इंटरनेट कनेक्शन है, और हर घर में एक राउटर लगा है। यह राउटर न केवल इंटरनेट प्रदान करता

है, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का प्रवेश द्वार भी है। आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, बैंकिंग ऐप्स से लेकर स्मार्ट टीवी और CCTV तक, सब कुछ इसी डिवाइस से होकर गुजरता है। यदि यही डिवाइस कमजोर हो, तो पूरा सिस्टम असुरक्षित हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी राउटर को लेकर खतरा तेजी से बढ़ा है। अमेरिका में हाल ही में फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन (FCC) ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर चीन में बने नेटवर्क उपकरणों को लेकर चिंता जताई है। FCC ने ऐसे राउटर्स पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुर्भावनापूर्ण अभिनेता राउटर्स में मौजूद सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। यह सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बड़े स्तर पर नेटवर्क व्यवधान और जासूसी तक भी पहुंच सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, Volt Typhoon और Flax Typhoon जैसे साइबर ऑपरेशंस में राउटर और नेटवर्क डिवाइसेस को निशाना बनाया गया, जिससे स्पष्ट हो गया है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि नेटवर्क पर भी लड़ा जा रहा है।\भारत में स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि अधिकांश लोग सस्ते और बजट राउटर खरीदते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में चीन या चीनी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इन उपकरणों को अक्सर समय पर सुरक्षा अपडेट नहीं मिलते हैं, और कई बार फर्मवेयर में ही कमजोरियाँ होती हैं। उपयोगकर्ता इस बारे में अनजान रहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन राउटर्स को स्थापित करने वाले तकनीशियन अक्सर डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड सेट करके छोड़ देते हैं, और वही क्रेडेंशियल उनके पास भी रहते हैं। इसका मतलब है कि आपके घर का इंटरनेट केवल आपका नहीं है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी उसकी चाबी हो सकती है। भारत में आम उपयोगकर्ता राउटर की सेटिंग्स तक पहुंचने के बारे में अनजान होते हैं - IP एड्रेस क्या है, एडमिन पैनल कैसे खोलना है, फर्मवेयर अपडेट कैसे करना है, आदि। ये सभी चीजें ज्यादातर लोगों के लिए तकनीकी और जटिल लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सालों तक एक ही पासवर्ड चलता रहता है, और सुरक्षा सेटिंग्स कभी नहीं बदली जातीं। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर कोई उनके वाईफाई का उपयोग कर भी लेता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई आपके वाईफाई तक पहुंच सकता है, तो वह आपके राउटर के कंट्रोल पैनल को भी खोल सकता है। यदि यह एक्सेस मिल जाता है, तो समझिए कि आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है और नेटवर्क से जुड़े अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या हैक किया जा सकता है। हैकर्स के लिए ऐसे राउटर सोने की खान होते हैं। वे इंटरनेट पर ऐसे उपकरणों को स्कैन करते हैं जिनमें डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं या जिनका फर्मवेयर आउटडेटेड होता है।\एक बार एक्सेस मिलने के बाद, वे राउटर को अपने नियंत्रण में लेकर उसे बॉटनेट का हिस्सा बना सकते हैं। इसका उपयोग बड़े साइबर हमलों में किया जाता है, जैसे DDoS हमले, जहाँ लाखों डिवाइस एक साथ किसी सर्वर पर ट्रैफ़िक भेजते हैं। 2016 में सामने आया Mirai बॉटनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें दुनिया भर के लाखों IoT डिवाइस और राउटर हैक करके बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थीं। उसके बाद से, ऐसे हमले और अधिक उन्नत हो गए हैं। अब अटैकर सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक नेटवर्क के अंदर छिपे रहते हैं और डेटा चुराते रहते हैं। भारत के संदर्भ में एक और गंभीर पहलू सामने आता है। यहां ISP (इंटरनेट सेवा प्रदाता) द्वारा प्रदान किए जाने वाले राउटर अक्सर कस्टम फर्मवेयर पर चलते हैं, जिनमें उपयोगकर्ता को पूरा नियंत्रण नहीं मिलता। कई बार रिमोट एक्सेस फीचर चालू रहता है, जिससे कंपनी या तकनीशियन दूर से भी राउटर में लॉग इन कर सकते हैं। यदि यही एक्सेस गलत हाथों में चला जाए, तो यह एक बड़ा बैकडोर बन सकता है। हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह भी पाया है कि कई राउटर में हार्डकोडेड क्रेडेंशियल्स होते हैं, जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। यानी, भले ही उपयोगकर्ता अपना पासवर्ड बदल दे, लेकिन डिवाइस के अंदर एक मास्टर एक्सेस पहले से मौजूद रहता है। यही कारण है कि कई देश अब दूरसंचार और नेटवर्क उपकरणों के लिए सख्त परीक्षण और प्रमाणन लागू कर रहे हैं। यदि राउटर से समझौता किया जाता है, तो हैकर आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद हर डिवाइस को मॉनिटर कर सकता है





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