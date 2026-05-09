भारत के छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के दावे हुए असंयोधन के सामने आते हुए गरियाबंद जिले में एक बुजुर्ग का दंडवत किए जाने की तस्वीर सामने आई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के दावे किए गए असत्य के सामने आने के बाद गरियाबंद जिले में एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई, जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बुजुर्ग दंपत्ति ने जिला पंचायत सीईओ के पैरो में दंडवत किया, जबकि पीएम आवास योजना के अनुसार उन्हें मकान दिया जाना चाहिए था। पीएम आवास योजना के दावे की छवि को धूमिल करने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया जा चुका है।

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले मेंAdministration के पीएम आवास के दावों की सच्चाई सामने आई है। सुशासन तिहार के मौके पर एक ऐसी मार्मिक तस्वीर निकलकर सामने आई जो राज्य में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना के बाद प्रशासनिक संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपति जिला पंचायत सीईओ के पैरो में दंडवत गिरकर पक्के मकान की मांग करने लगे। जिसके बाद मौके पर सभी हैरान रह गए।दरअसल, मामला देवभोग विकासखंड के माडागांव का है। शनिवार को यहां सुशासन तिहार का आयोजन किया गया था। जिले के कई सीनियर अधिकारी इस आयोजन में पहुंची थी। इसी दौरान बरही गांव से आए एक बुजुर्ग कमार दंपत्ति ने अचानक जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर के पैरो पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दंपत्ति ने बताया कि वह लंबे समय से पक्के मकान के लिए अधिकारियों और ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है।हैरान रह गए अधिकारीयह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान रह गए। बुजुर्ग दंपत्ति को पीएम आवास योजना के मकान के लिए इस तरह से गिड़गिड़ाने की जानकारी मिलने के बाद लोग देखते रहे। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कमार जाति को शासन-प्रशासन राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र मानकर विशेष संरक्षण देते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने के बाद भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आवास के लिए जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने को मजबूर थे। रोते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि वे लंबे समय से पक्के मकान की आस में दफ्तरों की चौखट घिस रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। जब शिविर में जिला पंचायत सीईओ को देखा, तो उन्हें लगा कि शायद यही वह आखिरी उम्मीद है, जो उनके सिर पर छत दिलवा सकते हैं। मकान के लिए अधिकारी के पैरो में पड़े बुजुर्ग सुशासन तिहार के लिए हो रही थी सुनवाई। सीईओ ने दिया भरोसाजिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति का नाम किसी भी सर्वे सूची में दर्ज नहीं है। दंपत्ति वर्ष 2009 से अपने गांव से बाहर कहीं और रह रहे थे, जिसकी वजह से पीएम आवास की पात्रता सूची या सर्वे लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं हो पाया। उन्होंने भरोसा दिया कि अगले सर्वे में इनका नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा और इन्हें मकान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले मेंAdministration के पीएम आवास के दावों की सच्चाई सामने आई है। सुशासन तिहार के मौके पर एक ऐसी मार्मिक तस्वीर निकलकर सामने आई जो राज्य में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना के बाद प्रशासनिक संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपति जिला पंचायत सीईओ के पैरो में दंडवत गिरकर पक्के मकान की मांग करने लगे। जिसके बाद मौके पर सभी हैरान रह गए।दरअसल, मामला देवभोग विकासखंड के माडागांव का है। शनिवार को यहां सुशासन तिहार का आयोजन किया गया था। जिले के कई सीनियर अधिकारी इस आयोजन में पहुंची थी। इसी दौरान बरही गांव से आए एक बुजुर्ग कमार दंपत्ति ने अचानक जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर के पैरो पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दंपत्ति ने बताया कि वह लंबे समय से पक्के मकान के लिए अधिकारियों और ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है।हैरान रह गए अधिकारीयह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान रह गए। बुजुर्ग दंपत्ति को पीएम आवास योजना के मकान के लिए इस तरह से गिड़गिड़ाने की जानकारी मिलने के बाद लोग देखते रहे। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कमार जाति को शासन-प्रशासन राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र मानकर विशेष संरक्षण देते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने के बाद भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आवास के लिए जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने को मजबूर थे। रोते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि वे लंबे समय से पक्के मकान की आस में दफ्तरों की चौखट घिस रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। जब शिविर में जिला पंचायत सीईओ को देखा, तो उन्हें लगा कि शायद यही वह आखिरी उम्मीद है, जो उनके सिर पर छत दिलवा सकते हैं। मकान के लिए अधिकारी के पैरो में पड़े बुजुर्ग सुशासन तिहार के लिए हो रही थी सुनवाई। सीईओ ने दिया भरोसाजिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति का नाम किसी भी सर्वे सूची में दर्ज नहीं है। दंपत्ति वर्ष 2009 से अपने गांव से बाहर कहीं और रह रहे थे, जिसकी वजह से पीएम आवास की पात्रता सूची या सर्वे लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं हो पाया। उन्होंने भरोसा दिया कि अगले सर्वे में इनका नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा और इन्हें मकान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सरकार पीएम आवास दंडवत बहुजन समाज पार्टी चौथई राज्य

United States Latest News, United States Headlines