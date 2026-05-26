भारतीय शेयर बाजार में आज मंगलवार को कई बड़े शेयर निवेशकों के रडार पर रहे. ट्रेडिंग के दौरान निवेशकों की नजर उन चुनिंदा स्टॉक्स पर रही जिन्होंने तिमाही नतीजे, बड़े ऑर्डर, फंड जुटाने की योजनाएं, प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री और नई डील्स की घोषणाएं की. खास तौर पर डिफेंस, एनर्जी, होटल, फिनटेक और रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियां आज चर्चा में रहीं.

भारतीय शेयर बाजार में आज मंगलवार को कई बड़े शेयर निवेशकों के रडार पर रहे. ट्रेडिंग के दौरान निवेशकों की नजर उन चुनिंदा स्टॉक्स पर रही जिन्होंने तिमाही नतीजे , बड़े ऑर्डर , फंड जुटाने की योजनाएं , प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री और नई डील्स की घोषणाएं की.

खास तौर पर डिफेंस, एनर्जी, होटल, फिनटेक और रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियां आज चर्चा में रहीं. अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, ताकि सही समय पर सही निर्णय ले सकें. बिजनेस मार्केट के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास साबित हुआ. इस दिन सरकारी तेल और गैस खोज कंपनी ONGC से लेकर ऑटोमेशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी Siemens तक ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए.

लिस्ट में Brainbees Solutions (Firstcry), AstraZeneca Pharma India, Carraro India, EIH, Finolex Industries जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कमाई का लेखा-जोखा पेश किया. इसके अलावा गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स (Gujarat Fluorochemicals), गांधार ऑयल रिफाइनरी (Gandhar Oil Refinery), सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी General Insurance Corporation of India और रेलवे की लोकप्रिय कंपनी IRCTC ने भी अपने नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन से रेवेन्यू के आंकड़े घोषित किए.

टायर बनाने वाली बड़ी कंपनी JK Tyre & Industries, अपीजय सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड (Apeejay Surrendra Park Hotels), Procter & Gamble Health और Senco Gold का भी तिमाही नतीजा आज ही जारी हुआ. Container Corporation of India (Q4, Consolidated, YoY) कंपनी का मुनाफा 12.4% घटकर 262.7 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 299.8 करोड़ था. रेवेन्यू भी 1.1% की मामूली गिरावट के साथ 2,263.3 करोड़ रुपये पर आ गया.

EBITDA पिछले साल इसी तिमाही के ₹440.6 करोड़ से 3% घटकर ₹427.5 करोड़ रह गया. कंपनी ने FY26 में रेवेन्यू और मुनाफे दोनों मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया है. मुनाफा 94.5% उछलकर 314.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 161.6 करोड़ था. रेवेन्यू 15.5% बढ़कर 3,535.8 करोड़ रुपये रहा.

इस तिमाही में 181.2 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल गेन भी दर्ज किया गया. इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों के लिए 5.2 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है. फिनटेक कंपनी Pine Labs ने घाटे से मुनाफे की ओर सफर किया है. इस बार 59.4 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल 28.9 करोड़ का घाटा था.

रेवेन्यू 17% बढ़कर 700.5 करोड़ रुपये हो गया है. आदित्य बिड़ला की फैशन और रिटेल कंपनी Aditya Birla Fashion and Retail के मार्च तिमाही (Q4) के नतीजों में दबाव देखने को मिला है. कंपनी का घाटा बढ़कर 148.4 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल केवल 16.87 करोड़ था. हालांकि रेवेन्यू 15.7% बढ़कर 1,990.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन ने अपने मुनाफे में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी का मुनाफा 107% उछाल के साथ 23.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. रेवेन्यू 20.7% बढ़कर 410.1 करोड़ रुपये रहा. पावर और एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर की हिताची एनर्जी इंडिया का मुनाफा 79.7% बढ़कर 330.5 करोड़ रुपये हो गया है.

रेवेन्यू 46.2% की जोरदार बढ़त के साथ 2,754 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. मजबूत और ऑर्डर बुक और शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के नतीजों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है. मुनाफे में 161.1% का जबरदस्त उछाल आया और यह 71.1 करोड़ रुपये पर पहुंचा. रेवेन्यू 18.8% बढ़कर 1,041.9 करोड़ रुपये रहा.

मुनाफा 25.4% घटकर 50.85 करोड़ रुपये रह गया. रेवेन्यू भी 5% की गिरावट के साथ 1,157.3 करोड़ रुपये पर आया. कंपनी के मुनाफे में 58.9% की तेज गिरावट आई और यह 187.1 करोड़ रुपये रहा. हालांकि रेवेन्यू 4.2% बढ़कर 6,695.9 करोड़ रुपये रहा.

अन्य आय भी घटकर 85 करोड़ रुपये रह गई. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में आज तेजी देखने को मिली. कंपनी को 5 मई के बाद से 608 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं. इनमें कम्युनिकेशन उपकरण, एवियोनिक्स, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम, सीकर्स, जैमर, टैंक सब-सिस्टम, लेजर-बेस्ड फ्यूजेज, सिमुलेटर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं.

दूसरी तरफ, ट्राइडेंट कंपनी के CFO अवनीश बरुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वे 29 मई को अपना कार्यभार छोड़ेंगे. वन 97 कंपनी यानी पेटीएम की सब्सिडियरी कंपनी पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बोर्ड ने Paytm Europe Payments SA में 90 लाख इक्विटी शेयर (प्रत्येक 1 यूरो) की सदस्यता के जरिए 90 लाख यूरो का एडिशनल इंवेस्टमेंट करने की मंजूरी दी है. कंपनी ने 25 मई को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) बंद करने की घोषणा की है.

कंपनी ने इस QIP के जरिए 525 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 4,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. QIP 20 मई को लॉन्च किया गया था. SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को 1,937 करोड़ रुपये और GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड को 965.3 करोड़ रुपये के शेयर अलॉट किए गए हैं. कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के साथ MoU साइन किया है. दोनों मिलकर परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंग





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