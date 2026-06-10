भारत का स्नेक विलेज: शेतपाल गांव में सांपों के साथ इंसानों का अद्भुत रिश्ता

महाराष्ट्र के शेतपाल गांव को भारत का स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है। यहां लोग जहरीले कोबरा सांपों को नाग देवता मानते हैं और उनके साथ सहजता से रहते हैं।
भारत में एक अनोखा गांव है जहां लोग जहरीले कोबरा सांप ों के साथ सहजता से रहते हैं। इस गांव को ' स्नेक विलेज ऑफ इंडिया' या ' नाग नगरी ' के नाम से जाना जाता है। यह गांव महाराष्ट्र के शेतपाल नाम से प्रसिद्ध है। यहां के रहने वाले सांपों को नाग देवता मानते हैं और उनके साथ एक अद्भुत सामंजस्य का रक्षक निकलने के लिए सांपों के लिए घरों में विशेष जगहें बनाई जाती हैं। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। बच्चे सांपों के आसपास बिना डर के खेलते देखे जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यहां विशेष पूजा की जाती है और टूरिस्ट दूर-दूर से इस अनोखी परंपरा को देखने आते हैं। भारत और दुनिया दोनों में यह गांव अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है.
भारत में एक अनोखा गांव है जहां लोग जहरीले कोबरा सांपों के साथ सहजता से रहते हैं। इस गांव को 'स्नेक विलेज ऑफ इंडिया' या 'नाग नगरी' के नाम से जाना जाता है। यह गांव महाराष्ट्र के शेतपाल नाम से प्रसिद्ध है। यहां के रहने वाले सांपों को नाग देवता मानते हैं और उनके साथ एक अद्भुत सामंजस्य का रक्षक निकलने के लिए सांपों के लिए घरों में विशेष जगहें बनाई जाती हैं। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। बच्चे सांपों के आसपास बिना डर के खेलते देखे जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यहां विशेष पूजा की जाती है और टूरिस्ट दूर-दूर से इस अनोखी परंपरा को देखने आते हैं। भारत और दुनिया दोनों में यह गांव अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है
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