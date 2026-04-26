भारत में बढ़ती असमानता और चुनावी प्रचार: अमीरों की दौलत और वोटरों की प्राथमिकताएं

स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर के नजरिए से देखे गए चुनावी प्रचार में असमानता के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, इस लेख में वामपंथी विचारधारा और पूंजीवादी शोषण के बीच की तर्जीम की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल दौलत का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले तबके के आधे लोग केवल 15% हिस्से पर गुजारा करते हैं। इस असमानता के बावजूद, वोटरों का ध्यान अब मुफ्त रेवड़ियों और स्टॉक मार्केट में निवेश पर केंद्रित है, न कि कम्युनिस्ट आंदोलनों पर।

स्वामीनाथन एस.

अंकलेसरिया अय्यर चुनाव प्रचार के दौरान यह साफ हो जाता है कि वोटरों के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और कौन से नहीं। जाने-माने जर्नल्स में लिखने वाले मार्क्सवादी बुद्धिजीवी लंबे समय से भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। सीपीएम के दिग्गज नेता बिमान बोस कहते हैं कि कोलकाता में ममता बनर्जी और नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांट देते हैं, लेकिन असमानता में बुनियादी बदलाव लाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। पश्चिम बंगाल में चल रहे मौजूदा चुनाव प्रचार में पूंजीवादी शोषण की इस कहानी को सुनने वाले बहुत कम लोग ही मिल रहे हैं। अमीरों को लेकर इस रिपोर्ट में अहम दावे हाल ही में आई 'वेल्थ ट्रैकर इंडिया 2026' की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के सबसे अमीर 1 फीसदी लोगों के पास देश की कुल दौलत का 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है। सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों को देश की कुल आमदनी का लगभग 60 फीसदी हिस्सा मिलता है। वहीं निचले तबके के आधे लोग सिर्फ 15 फीसदी हिस्से पर गुजारा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अरबपतियों की संख्या 1991 में सिर्फ एक थी, जो 2025 तक बढ़कर 358 हो गई। आज भारत में 1,688 ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, और उनकी कुल दौलत भारत की GDP के लगभग 50 फीसदी के बराबर है। शोषण वाली असमानता की कहानी अब पुरानी आपको लग सकता है कि ऐसी खबरें उन वोटरों को डरा देंगी जिन्होंने 30 साल तक कम्युनिस्ट शासन के लिए वोट दिया था। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। शोषण वाली असमानता की यह कहानी अब पुरानी पड़ चुकी है। प्रेसिडेंसी कॉलेज के युवा शायद अब भी दीवारों पर नारे या 'लाल क्रांति' की बातें लिखते हों, लेकिन अब कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। जब वहां के छात्रों को बर्नार्ड शॉ की मशहूर कहावत सुनाई जाती है तो वे मुस्कुरा देते हैं: 'अगर 20 साल की उम्र में आप कम्युनिस्ट नहीं हैं, तो आपके पास दिल नहीं है। और अगर 30 साल की उम्र में भी आप कम्युनिस्ट बने हुए हैं, तो आपके पास दिमाग नहीं है।' असमानता का मुद्दा क्यों उठा?

'वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब' के एक अलग पेपर से पता चलता है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असमान देशों में से एक है। यहां तक कि ब्रिटिश राज के समय से भी ज्यादा असमान है। हालांकि, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के विधु शेखर और सुरभि मुखोपाध्याय ने एक नए पेपर में इस बात पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ टैक्स से पहले की इनकम देखने के बजाय, इन दो अर्थशास्त्रियों ने न सिर्फ कमाई हुई इनकम देखी है, बल्कि वोटरों की अलग-अलग कैटेगरी को मिलने वाले वेलफेयर ट्रांसफर की मॉनेटरी वैल्यू भी देखी है, जो भारत में काफी ज्यादा है। उन्हें पता चला कि Gini coefficient से मापी गई असमानता तेजी से गिरकर लगभग 0.27 हो जाती है, जिससे भारत दुनिया के ज्यादा बराबरी वाले देशों में से एक बन जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वोटरों को लेकर बहस इसी तरह की बात वर्ल्ड बैंक भी कहता है, जिसने 2025 में एक रिपोर्ट जारी की थी, इसमें भारत को Gini coefficient 0.25 के साथ दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बराबरी वाला देश बताया गया था। वामपंथी बुद्धिजीवी इन कैलकुलेशन के स्टैटिस्टिकल आधार पर सवाल उठाएंगे, और ऐसा लगता है कि यह बहस हमेशा चलती रहेगी। वोटरों को स्टैटिस्टिकल बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इतना पता है कि तेजी से बढ़ते स्टॉक मार्केट ने अमीरों को और अमीर बना दिया है। हालांकि, वे इस बात से दुखी नहीं हैं कि मुकेश अंबानी और अमीर हो गए हैं, और न ही वे इस बात से खुश हैं कि अनिल अंबानी दिवालिया हो गए हैं। उन्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि, वामपंथी विचारकों के उलट, वे यह नहीं सोचते कि वे इसलिए गरीब हैं क्योंकि अमीर और अमीर हो रहे हैं। मिडिल क्लास की भी नजर अब स्टॉक मार्केट पर अरबपतियों की दौलत से जलने के बजाय, मिडिल क्लास भी बढ़ते स्टॉक मार्केट का फायदा उठाना चाहता है। हर महीने, भारत के मिडिल क्लास के लाखों लोग स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लांस (SIPs) के जरिए। भारतीय बराबरी के बजाय मौकों की तलाश करते हैं। वे आर्थिक मौकों की तलाश में भारत और दुनिया के दूर-दराज के कोनों तक जाते हैं। कोलकाता और मुंबई के बीच असमानता जितनी ज्यादा होगी, माइग्रेशन से मिलने वाले मौके उतने ही ज्यादा होंगे, चाहे वह टेम्पररी हो या परमानेंट। इसलिए, मुंबई की दौलत बंगाल में जलन नहीं बल्कि उत्साह जगाती है। बंगाली भी दूसरे भारतीयों की तरह, सबसे अमीर लोगों की ओर से चलाई जाने वाली कंपनियों में नौकरी ढूंढते हैं। ये कंपनियां ही सबसे ज्यादा मौके देती हैं। अवैध माइग्रेशन और 'मुफ्त की रेवड़ी' का मुद्दा बीजेपी अवैध माइग्रेशन को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल के आर्थिक रूप से पिछड़े, मुस्लिम-बहुल इलाकों जैसे मुर्शिदाबाद या मालदा में माइग्रेट करना बेवकूफी होगी। जो लोग अवैध माइग्रेशन की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत करते हैं, वे वहीं जाएंगे जहां सबसे ज्यादा मौके हैं- जैसे मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु शहर में। वोटरों को मुफ्त की चीजें बहुत पसंद आती हैं, खासकर वे कैश फायदे जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं, और जो चुनाव से पहले दिए जाते हैं, न कि बाद में पूरे किए जाने वाले वादों के तौर पर छोड़ दिए जाते हैं। ममता का दांव क्या फिर बंगाल में चलेगा?

ममता बनर्जी बड़े पैमाने पर मुफ्त योजनाएं लागू कर रही हैं, और ऐसा करके वे बिहार और महाराष्ट्र के उन मुख्यमंत्रियों के नक्शेकदम पर चल रही हैं, जो मुफ्त रेवड़ियों के दम पर भारी अंतर से दोबारा चुने गए। मुख्य आर्थिक सलाहकार व





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