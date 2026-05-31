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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का महत्वपूर्ण इतिहास

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का महत्वपूर्ण इतिहास
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसझंडाइतिहास
📆31-05-2026 01:34:00
📰NBT Hindi News
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। यह झंडा , जो देश की सबसे पुरानी राजनीति क पार्टियों में से एक से जुड़ा है, भारत के औपनिवेशिक उत्पीड़न से आजादी तक के सफर की गवाही देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के झंडे के विकास में उन राजनीति क और सामाजिक-आर्थिक बदलावों की झलक मिलती है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे की जड़ें 1885 में पार्टी की स्थापना से जुड़ी हैं। INC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करना था। अपने शुरुआती वर्षों में पार्टी का कोई एक साझा झंडा नहीं था। प्रतीकों के बजाय, जोर राजनीति क संगठन और लॉबिंग पर था। INC से जुड़ा सबसे पहला ज्ञात झंडा 1900 के दशक की शुरुआत में सामने आया। 1906 में, INC ने एक हरे रंग का झंडा अपनाया, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक गहरे लाल रंग की पट्टी थी। इस शुरुआती डिज़ाइन के बीच में आठ सफेद कमल बने थे, जो उस समय भारत के आठ प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। लाल रंग हिंदू समुदाय का और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था।20वीं सदी की शुरुआत में जैसे-जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई और तेज़ होती गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में भी बड़े बदलाव आए। 1921 तक झंडे में बदलाव किया गया ताकि वह भारत की बढ़ती विविधता और एकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शा सके। इस नए झंडे के डिज़ाइन में तीन क्षैतिज पट्टियां जोड़ी गईं: सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। सफेद पट्टी के बीच में बना चरखा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया।सफेद और हरा रंग आस्था और शौर्य का, केसरिया रंग बहादुरी और बलिदान का, और सफेद और हरा रंग शांति और सत्य का प्रतीक था। महात्मा गांधी की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अपील से चरखे का उदय हुआ; यह स्वदेशी (स्थानीय) वस्तुओं और आत्मनिर्भरता के अभियान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। जब 1931 में INC ने औपचारिक तौर पर चरखे वाले तिरंगे को अपना मुख्य प्रतीक बनाया, तो झंडे के डिज़ाइन में काफ़ी सुधार किया गया। झंडे का यह नया रूप काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसे अक्सर सार्वजनिक सभाओं, मार्च और रैलियों में फहराया जाता था। यह न सिर्फ़ आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था, बल्कि भारत के अलग-अलग समुदायों के साझा लक्ष्यों और एकता को भी दर्शाता था।1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का प्रतीकात्मक महत्व बना रहा। लेकिन 15 अगस्त, 1947 को जब भारत का राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया, तो INC के झंडे की भूमिका बदल गई। भारत का राष्ट्रीय झंडा , अपने अनोखे डिजाइन और अर्थ के साथ, देश का आधिकारिक झंडा बन गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। यह झंडा, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक से जुड़ा है, भारत के औपनिवेशिक उत्पीड़न से आजादी तक के सफर की गवाही देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के झंडे के विकास में उन राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक बदलावों की झलक मिलती है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे की जड़ें 1885 में पार्टी की स्थापना से जुड़ी हैं। INC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करना था। अपने शुरुआती वर्षों में पार्टी का कोई एक साझा झंडा नहीं था। प्रतीकों के बजाय, जोर राजनीतिक संगठन और लॉबिंग पर था। INC से जुड़ा सबसे पहला ज्ञात झंडा 1900 के दशक की शुरुआत में सामने आया। 1906 में, INC ने एक हरे रंग का झंडा अपनाया, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक गहरे लाल रंग की पट्टी थी। इस शुरुआती डिज़ाइन के बीच में आठ सफेद कमल बने थे, जो उस समय भारत के आठ प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। लाल रंग हिंदू समुदाय का और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था।20वीं सदी की शुरुआत में जैसे-जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई और तेज़ होती गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में भी बड़े बदलाव आए। 1921 तक झंडे में बदलाव किया गया ताकि वह भारत की बढ़ती विविधता और एकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शा सके। इस नए झंडे के डिज़ाइन में तीन क्षैतिज पट्टियां जोड़ी गईं: सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। सफेद पट्टी के बीच में बना चरखा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया।सफेद और हरा रंग आस्था और शौर्य का, केसरिया रंग बहादुरी और बलिदान का, और सफेद और हरा रंग शांति और सत्य का प्रतीक था। महात्मा गांधी की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अपील से चरखे का उदय हुआ; यह स्वदेशी (स्थानीय) वस्तुओं और आत्मनिर्भरता के अभियान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। जब 1931 में INC ने औपचारिक तौर पर चरखे वाले तिरंगे को अपना मुख्य प्रतीक बनाया, तो झंडे के डिज़ाइन में काफ़ी सुधार किया गया। झंडे का यह नया रूप काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसे अक्सर सार्वजनिक सभाओं, मार्च और रैलियों में फहराया जाता था। यह न सिर्फ़ आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था, बल्कि भारत के अलग-अलग समुदायों के साझा लक्ष्यों और एकता को भी दर्शाता था।1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का प्रतीकात्मक महत्व बना रहा। लेकिन 15 अगस्त, 1947 को जब भारत का राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया, तो INC के झंडे की भूमिका बदल गई। भारत का राष्ट्रीय झंडा, अपने अनोखे डिजाइन और अर्थ के साथ, देश का आधिकारिक झंडा बन गया

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