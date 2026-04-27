भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता

भारत और न्यूजीलैंड ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड को भारत से होने वाले सभी टैरिफ उत्पादों पर 100% शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, और न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता ( एफटीए ) संपन्न हुआ है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता, जो मार्च 2025 में शुरू हुआ, मात्र नौ महीनों में ही अंतिम रूप ले लिया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड को भारत से होने वाले सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क -मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। वर्तमान में, न्यूजीलैंड भारत को निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 टैरिफ उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाता है, जो अब समाप्त कर दिया जाएगा। इन उत्पादों में वस्त्र, परिधान, चमड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन, वाहन और वाहन पुर्जे जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यह भारत के निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश को आसान बनाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निवेश भारत के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। यह प्रतिबद्धता यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईयू) द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते में किए गए 100 अरब डॉलर के निवेश के समान है। इसके अतिरिक्त, इस एफटीए में कामकाजी पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी भी देश के साथ छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, भारत ीय छात्र न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते हैं और अध्ययन पूरा करने के बाद विस्तारित अवधि के लिए कार्य वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत ीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। इसके साथ ही, भारत ीय पेशेवरों को भी उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत, कौशल युक्त भारत ीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा प्रदान किया जाएगा, जिससे वे न्यूजीलैंड में तीन साल तक कार्य कर सकेंगे। हालांकि, इस वीजा का कोटा 5,000 तक सीमित रखा गया है। इसके अलावा, वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के तहत, प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारत ीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में कई बार प्रवेश कर सकते हैं। भारत ने इस समझौते में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखने में भी सफलता प्राप्त की है। भारत ने दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ कृषि उत्पादों सहित कई वस्तुओं को एफटीए से बाहर रखा है। यह निर्णय भारत ीय डेयरी किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। यह समझौता भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को भी समर्थन देगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में भारत ीय उत्पादों की मांग बढ़ने से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। यह एक जीत-जीत की स्थिति है, जहां दोनों देश एक दूसरे के विकास में योगदान करेंगे। इस समझौते के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड एक मजबूत और स्थायी आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) संपन्न हुआ है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता, जो मार्च 2025 में शुरू हुआ, मात्र नौ महीनों में ही अंतिम रूप ले लिया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड को भारत से होने वाले सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। वर्तमान में, न्यूजीलैंड भारत को निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 टैरिफ उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाता है, जो अब समाप्त कर दिया जाएगा। इन उत्पादों में वस्त्र, परिधान, चमड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन, वाहन और वाहन पुर्जे जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यह भारत के निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश को आसान बनाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निवेश भारत के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। यह प्रतिबद्धता यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईयू) द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते में किए गए 100 अरब डॉलर के निवेश के समान है। इसके अतिरिक्त, इस एफटीए में कामकाजी पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी भी देश के साथ छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते हैं और अध्ययन पूरा करने के बाद विस्तारित अवधि के लिए कार्य वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यह भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। इसके साथ ही, भारतीय पेशेवरों को भी उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत, कौशल युक्त भारतीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा प्रदान किया जाएगा, जिससे वे न्यूजीलैंड में तीन साल तक कार्य कर सकेंगे। हालांकि, इस वीजा का कोटा 5,000 तक सीमित रखा गया है। इसके अलावा, वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के तहत, प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में कई बार प्रवेश कर सकते हैं। भारत ने इस समझौते में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखने में भी सफलता प्राप्त की है। भारत ने दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ कृषि उत्पादों सहित कई वस्तुओं को एफटीए से बाहर रखा है। यह निर्णय भारतीय डेयरी किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। यह समझौता भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को भी समर्थन देगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। यह एक जीत-जीत की स्थिति है, जहां दोनों देश एक दूसरे के विकास में योगदान करेंगे। इस समझौते के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड एक मजबूत और स्थायी आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं





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