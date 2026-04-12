भारत सरकार का दावा: पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद ईंधन की किल्लत नहीं

भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें उत्पाद शुल्क में कटौती और निर्यात पर सख्ती शामिल है। शिपिंग मंत्रालय ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा की भी पुष्टि की है।
भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद देश में ईंधन की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने का दावा किया है। पेट्रोल ियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि पेट्रोल , डीजल और रसोई गैस ( एलपीजी ) की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश की सभी तेल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे बाजार में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने
के लिए कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर न पड़े, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती, निर्यात पर लेवी में वृद्धि और रिफाइनरियों की क्षमता में वृद्धि शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि वह आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।\अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए, भारत सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करना था। सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर भी सख्ती बरती है। 11 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर लेवी बढ़ाकर 55.50 रुपये प्रति लीटर और हवाई ईंधन पर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने रसोई गैस (एलपीजी) के उत्पादन को भी बढ़ाया है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित कोटे से अलग 48,000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। सरकार ने दवा, खाद्य वितरण और रसायन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को भी रोजाना 800 मीट्रिक टन सी3 और सी4 स्ट्रीम की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इन सभी उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में ईंधन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे और आम नागरिकों को कीमतों में वृद्धि के कारण किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने यह भी कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और आगे भी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है।\शिपिंग मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के बारे में भी अपडेट दिया है। मंत्रालय ने कहा कि तनावपूर्ण क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। शिपिंग नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है और अब तक 2,084 भारतीय नाविकों को सुरक्षित घर वापस लाया जा चुका है। भारत के सभी बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है और माल की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्थिति में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वह दुनिया भर में अपने नागरिकों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफ़ाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं
ईंधन कीमतें पेट्रोल डीजल एलपीजी पश्चिम एशिया भारत सरकार आपूर्ति उत्पाद शुल्क निर्यात नाविक सुरक्षा रिफाइनरियां कच्चा तेल