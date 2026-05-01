भारतीय आहार में पोषक तत्वों की कमी: दालें, सब्जियां और सूखे मेवे आवश्यक मानकों से कम

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्ययन में खुलासा, भारतीय नागरिकों के आहार में दालों, सब्जियों और सूखे मेवों का उपभोग आवश्यक मानकों से काफी कम है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( एनएसओ ) की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘सर्वेक्षण’ में प्रकाशित एक नवीनतम अध्ययन पत्र ने भारतीय नागरिकों के आहार संबंधी आदतों को लेकर चिंताजनक तथ्य उजागर किए हैं। इस अध्ययन के अनुसार, देश में दालों, सब्जियों, सूखे मेवों, दूध और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उपभोग आवश्यक मानकों से काफी कम है। यह निष्कर्ष हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के आंकड़ों के गहन विश्लेषण पर आधारित है, जिसकी तुलना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ( आईसीएमआर ) के राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) द्वारा निर्धारित पोषण मानकों से की गई है। मई 2024 में आईसीएमआर -एनआईएन द्वारा जारी किए गए नवीनतम आहार दिशानिर्देशों के अनुसार, एक शाकाहारी वयस्क को प्रतिदिन कम से कम 85 ग्राम या मासिक रूप से लगभग 2.

55 किलोग्राम दालों का सेवन करना चाहिए। हालांकि, अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिवारों द्वारा दालों का औसत उपभोग इस अनुशंसित मात्रा से बहुत कम है। यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और भारतीय शाकाहारी आहार का एक अभिन्न अंग हैं। मणिपुर जैसे राज्यों में ग्रामीण परिवारों में दालों का मासिक उपभोग केवल 0.35 किलोग्राम है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 0.46 किलोग्राम है। हिमाचल प्रदेश (1.33 किग्रा) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1.09 किग्रा) जैसे अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य भी अनुशंसित मात्रा का केवल लगभग 40-43% ही उपभोग कर पाते हैं। यह दर्शाता है कि दालों की कमी एक व्यापक समस्या है जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि सूखे मेवों का उत्पादन और उपभोग भी आईसीएमआर के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। आईसीएमआर शाकाहारियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1.05 किलोग्राम सूखे मेवों के सेवन की सिफारिश करता है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण राज्यों में वास्तविक खपत 0.08 से 0.25 किलोग्राम के बीच दर्ज की गई है। सूखे मेवे आवश्यक पोषक तत्वों, विटामिनों और खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और इनकी कमी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। सब्जियों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि घरेलू उत्पादन लगभग अनुशंसित स्तर के बराबर है। हालांकि, घरों में सब्जियों का वास्तविक उपभोग आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा सुझाए गए 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह से काफी कम है। यह कमी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखी गई है। यह इंगित करता है कि उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद, सब्जियों का उचित वितरण और उपभोग सुनिश्चित करने में चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा जारी किए गए आहार संबंधी दिशानिर्देश 2024 में बताए गए विभिन्न खाद्य समूहों की अनुशंसित मात्राओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ, दालों, सूखे मेवों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और उन्हें सभी तक पहुंचाने के लिए प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की भी आवश्यकता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और पोषण नीतियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं। यह स्पष्ट है कि देश में पर्याप्त खाद्य उत्पादन होने के बावजूद, लोगों तक उचित पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए, सरकार को न केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत करने, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने और लोगों को स्वस्थ आहार के बारे में शिक्षित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि भारत को दालों और सूखे मेवों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। यदि भारतीय लोग आईसीएमआर-एनआईएन की अनुशंसित मात्रा के अनुसार दालों का सेवन शुरू करते हैं, तो देश का मौजूदा उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने, किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। इसी तरह, सूखे मेवों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी समान रणनीतियों को अपनाया जा सकता है। अंततः, स्वस्थ और पोषणयुक्त आहार तक सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए, सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है





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