भारत और पाकिस्तान का एशिया कप मुकाबला, प्रत्याशित उत्साह में कमी

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का मुकाबला है। दोनों टीमों की विजय अभियान को जारी रखने के लिए मैदान पर उतरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों टीम के दिलों में भावनाओं का सामना होगा। इस बार प्रशंसकों के बीच उत्साह थोड़ा कम दिखाई दे रहा है.

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का महत्वपूर्ण मुकाबला होना है। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की है और भारत ीय टीम अपने विजयी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए उत्सुक है। यह मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला पहला मैच होगा.

सोशल मीडिया पर इस मुकाबले का विरोध भी हो रहा है, लेकिन दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं। एशिया कप में भारत का पाकिस्तान पर दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 10 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान को सिर्फ छह मैचों में ही जीत हासिल हुई है। तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। इसलिए इस बार का मैच भी ज्यादातर लोगों द्वारा भारत की जीत के रूप में देखा जा रहा हैमुख्य अंतर यह है कि ये मैच कुछ भावनाओं से ओतप्रोत है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलने किसी भी देश से भी अधिक भावुक होने वाला मुकाबला होता है, लेकिन इस बार प्रशंसकों के बीच इस मैच को लेकर उत्साह थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। April के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया था। इस कारण मैच का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। पुतत्या मैच के हजारों टिकट अब भी उपलब्ध हैं और शुक्रवार को भारत के अभ्यास सत्र में बहुत कम दर्शक पहुंचे। मौसम का मिजाज भी बेहद गर्म है तेज धूप और गर्मी के कारण लोगों में उत्साह थोड़ा कम है। सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है कि भारत इस मैच का बहिष्कार करे। पहले की तरह भी इस बार भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारी मैच देखने के लिए दुबई पहुंचेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले में यूएई को नौ विकेट से मात देने के बाद कहा था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हैं।





Amar Ujala

