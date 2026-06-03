भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, सिद्धार्थनगर में हाई अलर्ट मोड

दिल्ली पुलिस द्वारा पाक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद भारत-नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। बढ़नी, खुनुवा, ककरहवा बार्डर पर सघन जांच और गैर परंपरागत रास्तों पर बढ़ी गश्त की जा रही है।
भारत-नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में हाई अलर्ट मोड लागू कर दिया गया है। यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद उठाई गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से नौ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सीमाई इलाकों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कि आतंकी नेटवर्क और संदिग्ध तत्व खुले सीमा से फ缝合 कर सकते हैं। इसलिए बढ़नी, खुनुवा और ककरहवा बार्डर पर हर आने-जाने वाले व्यक्ति और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सीमा चौकियों पर एसएसबी, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीमें तैनात हैं। जांच की प्रक्रिया इतनी कड़ी की गई है कि कई स्थानों पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गैर परंपरागत रास्तों जैसे कोटिया, अलीगढ़वा और करमैनी पर भी एसएसबी की गश्त तेज की गई है। इन रास्तों का इस्तेमाल चोरी-छिपे आवागमन के लिए किया जाने का शंका है। सीमावर्ती गांवों में निगरानी बनाए रखी जा रही है। नेपाल सीमा लगभग 68 किलोमीटर लंबी है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी रहती है। खुली सीमा के कारण रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां सामानों की तलाशी और पहचान पत्रों की जांच कर रही हैं। डाग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। सीमाई बाजारों, होटल-ढाबों और किराये पर रहने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन शुरू किया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल साझा करने के निर्देश दिए गए हैं.
भारत-नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में हाई अलर्ट मोड लागू कर दिया गया है। यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद उठाई गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से नौ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सीमाई इलाकों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कि आतंकी नेटवर्क और संदिग्ध तत्व खुले सीमा से फ缝合 कर सकते हैं। इसलिए बढ़नी, खुनुवा और ककरहवा बार्डर पर हर आने-जाने वाले व्यक्ति और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सीमा चौकियों पर एसएसबी, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीमें तैनात हैं। जांच की प्रक्रिया इतनी कड़ी की गई है कि कई स्थानों पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गैर परंपरागत रास्तों जैसे कोटिया, अलीगढ़वा और करमैनी पर भी एसएसबी की गश्त तेज की गई है। इन रास्तों का इस्तेमाल चोरी-छिपे आवागमन के लिए किया जाने का शंका है। सीमावर्ती गांवों में निगरानी बनाए रखी जा रही है। नेपाल सीमा लगभग 68 किलोमीटर लंबी है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी रहती है। खुली सीमा के कारण रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां सामानों की तलाशी और पहचान पत्रों की जांच कर रही हैं। डाग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। सीमाई बाजारों, होटल-ढाबों और किराये पर रहने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन शुरू किया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल साझा करने के निर्देश दिए गए हैं
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