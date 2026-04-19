भारत में सोना: तिजोरियों से अलमारी तक, एक अनमोल सुरक्षा कवच

यह लेख भारत में सोने के महत्व, उसके विभिन्न भंडारों (आरबीआई, खदानों और घरों में), वैश्विक सोने के भंडार में भारत की स्थिति, सोने की खपत में बदलाव और भारत में खनन की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि कैसे सोना भारतीयों के लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा कवच है।

दुनियाभर के बाजारों और अर्थव्यवस्था ओं में जब भी हलचल होती है, तो सबकी नजरें एक ही चीज पर टिक जाती हैं। वो है- सोना , जो सिर्फ गहना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त का सबसे भरोसेमंद साथी है। भारत के संदर्भ में यह बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि यहां सोना घरेलू बचत और संस्कृति का अटूट हिस्सा है। दिवाली, धनतेरस और अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौकों पर इसकी खरीदारी में जोरदार उछाल देखने को मिलता है। हाल के हफ्तों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद सोने की कीमतों में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस बीच कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने भी एक आर्टिकल में भारत में सोने की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि, भारत में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन अब भी बेहद कम है।

भारत के पास आखिर कितना सोना है? आई आई एम अहमदाबाद के 'इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर' की प्रमुख प्रोफेसर सुंदरावल्ली नारायणस्वामी ने भंडार को तीन मुख्य हिस्सों में बांटकर समझाया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास आधिकारिक तौर पर करीब 800 से 820 टन सोना है, जो फरवरी 2026 तक 880 टन तक पहुंच चुका है। खदानों में मौजूद सोने के अयस्क की बात करें तो भारत में करीब 518.23 मिलियन टन सोने का अयस्क मौजूद है। लेकिन प्रोफेसर सुंदरावल्ली स्पष्ट करती हैं कि यह शुद्ध सोना नहीं है। इसमें से केवल 500-600 टन असली सोना ही निकाला जा सकता है। भारत की असली ताकत लोगों के घरों में है। अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास 25,000 से 27,000 टन सोना जमा है। भारत में हर साल 600-700 टन सोना आयात होता है और निर्यात न के बराबर है, यही वजह है कि यह सोना घरों में जमा होता जा रहा है।

आधिकारिक सरकारी भंडार के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, अमेरिका, जर्मनी, आईएमएफ (संस्था), चीन, इटली, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड जैसे देश भारत से आगे हैं। अमेरिका के पास 8,133 टन, जर्मनी के पास 3,350 टन, आईएमएफ के पास 2,814 टन, चीन के पास 2,298 टन, इटली के पास 2,452 टन, फ्रांस के पास 2,437 टन, रूस के पास 2,332 टन और स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है। वहीं, भारत का सरकारी भंडार 880 टन है और जापान के पास 846 टन है।

भारतीय घरों में मौजूद सोने की वैल्यू चौंकाने वाली है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीयों के पास करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर का सोना है, जो देश की कुल जीडीपी का लगभग 88.8% है। एसोचैम का मानना है कि यह करीब 24,000 टन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोने की खपत के तरीके बदल रहे हैं। 2025 में 710.9 टन सोने की खपत हुई, जो 2024 (802.8 टन) के मुकाबले मात्रा में 11% कम है। मात्रा भले कम हुई हो, लेकिन रुपयों के मामले में मांग 30% बढ़कर 7,51,490 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लोग अब गहनों के बजाय बार यानी ब्रिक्स और सिक्कों में निवेश कर रहे हैं। गहनों की मांग 24% गिरी है, जबकि सिक्कों की मांग 17% बढ़ी है।

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना बाहर से मंगवाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा के अनुसार, खनन एक बेहद खर्चीला काम है। इसके लिए भारी निवेश और उन्नत तकनीक चाहिए, जिसमें सरकार और निजी कंपनियां फिलहाल पीछे हैं। सोने की खदानें ढूंढना जोखिम भरा है और भारत के अयस्क में प्रति टन केवल 1-3 ग्राम सोना निकलता है, जो इसे घाटे का सौदा बनाता है। 2023-24 में भारत ने सिर्फ 1.6 टन सोना निकाला, जबकि चीन ने अकेले 375 टन उत्पादन किया। सोना हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है। चूंकि भारत सोने का बड़ा आयातक है, इसलिए जब भी वैश्विक बाजार में सोने के दाम बढ़ते हैं, तो भारतीय रुपये पर दबाव आता है और उसकी कीमत गिर जाती है। भारत के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक आर्थिक सुरक्षा कवच है जो सरकारी तिजोरियों से ज्यादा आम आदमी की अलमारी में धड़कता है





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