भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच: दुबई में फिर से देखने को मिलने वाला रोमांच

चेर्री की चुस्का जोड़ देने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होना। सूर्यकुमार की कप्तानी वाली भारतीय टीम जासप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी इंसानों के बड़े मैच के लिए तैयार है

इस बार की विश्व कप के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। भारत ीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। भारत ीय टीम में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसी अधिकांश बड़ी खिलाड़ी शामिल हैं। ये टीम पर कागज़ पर पाकिस्तान की तुलना में अधिक बेहतर दिखती है, खासकर नये कप्तान सलमान अली के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। मुख्य बात है कि दोनों टीमों के स्पिनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं क्योंकि पिच में उस तरह का टर्न नहीं है। कुलदीप यादव की गुगली और वरुण चक्रवर्ती की कैरम बॉल पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक मानी जा सकती है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई रोमांचक मैचों ने खेले हैं, लेकिन इस बार पहले की तरह उत्साह कम है। पिच की गतिविधि और दोनों टीमों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, यह रोमांचक मैच होने की उम्मीद की जा सकती है।





क्रिकेट भारत पाकिस्तान सुर्यकुमार डुबई एशिया कप

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें